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Президент России рассказал о рисках новых волн пандемии

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Президент России напомнил, что пандемия коронавируса не побеждена во всем мире.

«Пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн пандемии. И отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится», — заявил 18 ноября Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, Россия призывает мир наладить «реальное сотрудничество в борьбе с COVID-19». Президент отметил, что страны могли бы проработать вопрос признания национальных прививочных сертификатов.

Путин полагает, что ВОЗ следовало бы ускорить вопрос проверки новых вакцин.

Напомним, ранее президент России не исключил появления более опасных штаммов коронавируса.

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Комментарии (12)

Денеб
Корифей наш..... Лучший друг эпидемиологов..... Из бункера вещает.....
teodor
«Пандемия» не повержена - это прорыв, ура! Давай опять майские указы)
264653831
вероятно нечем заняться вот и пугает народ.а нас не испугаешь.
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