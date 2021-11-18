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Хмурое небо и дождь со снегом в лицо. Петербуржцев предупреждают об усилении ветра

В пятницу Петербургу обещают дождь, мокрый снег и ветер

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Рабочая неделя в Петербурге и Ленинградской области закончится с лёгким плюсом и ветром. Жителям прибрежных районов советуют держаться крепче.

Как сообщают в МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 19 ноября в городе на Неве ожидается усиление ветра, скорость которого составит 8–13 метров в секунду. В прибрежных районах как города, так и области будет задувать ощутимее: до 15 метров в секунду.

Температура будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, а по ощущениям — минус 3 при влажности воздуха до 95%, отмечает «Яндекс». Также в прогнозах облачность, дождь и мокрый снег. Атмосферное давление днём будет понижаться.

В Гидрометцентре уточнили, что падать давление будет по всей европейской части России. В барическую «пропасть» регионы увлечёт глубокий циклон.

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