Хмурое небо и дождь со снегом в лицо. Петербуржцев предупреждают об усилении ветра

Рабочая неделя в Петербурге и Ленинградской области закончится с лёгким плюсом и ветром. Жителям прибрежных районов советуют держаться крепче.



Как сообщают в МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 19 ноября в городе на Неве ожидается усиление ветра, скорость которого составит 8–13 метров в секунду. В прибрежных районах как города, так и области будет задувать ощутимее: до 15 метров в секунду.

Температура будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, а по ощущениям — минус 3 при влажности воздуха до 95%, отмечает «Яндекс». Также в прогнозах облачность, дождь и мокрый снег. Атмосферное давление днём будет понижаться.