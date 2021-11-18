Глубокий циклон увлекает европейскую Россию в барическую «пропасть»

На смену мощному антициклону приходит глубокий циклон. «Со среды в центре европейской России начинается подготовка к изменению, атмосферное давление начнет снижаться. В субботу будет редко встречающееся давление. Прогнозируется, что будет около 720 миллиметров ртутного столба. За четыре-пять дней давление понизится на 40 миллиметров. Очень сильное понижение. Само по себе такое давление близко к рекордным значениям», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА Новости в интервью, опубликованном 18 ноября.

Атмосферное давление в центре европейской части России, по прогнозу синоптиков, упадёт до показателя, близкого к рекордному. Это может быть барическая «пропасть».

«В субботу жителей центра европейской территории России ждет нерадостная погода: низкая облачность, заметные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура ночью около 0, днем повысится до плюс 2–4 градусов. Ветер будет западным и северо-западным… Заметное похолодание прогнозируют в понедельник», — отметил Вильфанд. По его словам, такую погоду обеспечит глубокий циклон. Барическое образование окажет сильное влияние на центр европейской части России, а также на Северо-Запад и Черноземье.



В Петербурге, по данным «ФОБОСа», атмосферное давление уже сегодня будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.



В Москве в субботу атмосферное давление рухнет в барическую «пропасть», до 716 мм рт. ст., это рекордно низкое значение, рассказали РИА в Центре «ФОБОС». При этом порывы ветра будут достигать штормовых 18–23 м/с, возможно падение деревьев. В тот же день в столице начнёт формироваться устойчивый снежный покров.

