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ФСИН: Россия опустилась на четвертое место в мире по количеству заключенных

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Россия опустилась на четвертое место в мире по количеству заключенных, об этом 18 ноября заявил глава ФСИН Александр Калашников на форуме «Преступление, наказание, исправление».

По его словам, на 1 января 2021 года в исправительных учреждениях находились 482 тысячи осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Это на 381 тысячу меньше, чем в 2010 году. Калашников связывает это с совершенствованием уголовной политики и расширением возможностей применять наказания, не связанные с лишением свободы, пишет «Интерфакс».

На первом месте по общему числу заключенных находятся США (более 2,2 млн), на втором — Китай (около 1,65 млн), а третье место, которое раньше занимала Россия, теперь у Бразилии (примерно 607 тысяч).

Также в четверг Калашников заявил, что в России труд заключенных могут начать использовать на стройках в Арктике. Такой законопроект готовят ФСИН и Минюст РФ.

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Комментарии (11)

Impaler
Очень некорректное сравнение.
Во-первых в США очень часто сажают в тюрьму на сроки 1-2 месяца, например за нарушения ПДД или мелкое хулиганство. У нас как правило дают срок начинающийся от полутора лет, а вместо "небольших сроков" за нетяжелые правонарушения дают условное наказание.
Во-вторых в США очень большое количество тюремных заключений связанны с нарушениями правил торговли на рынке ценных бумаг, например с инсайдерской торговлей. У нас хоть и ввели статью УК за инсайдерскую торговлю, лишения свободы она не предполагает.
Денеб
ФСИН перевыпонила план по естественной убыли заключённых.... Пытки, ковид, и т.п.
Gabriel99
Позорище. Небось, опять Китай и США впереди. А может, даже уже и Индия на обогнала!
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