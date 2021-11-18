ФСИН: Россия опустилась на четвертое место в мире по количеству заключенных

Россия опустилась на четвертое место в мире по количеству заключенных, об этом 18 ноября заявил глава ФСИН Александр Калашников на форуме «Преступление, наказание, исправление».



По его словам, на 1 января 2021 года в исправительных учреждениях находились 482 тысячи осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Это на 381 тысячу меньше, чем в 2010 году. Калашников связывает это с совершенствованием уголовной политики и расширением возможностей применять наказания, не связанные с лишением свободы, пишет «Интерфакс».

