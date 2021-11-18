ФСИН: Россия опустилась на четвертое место в мире по количеству заключенных

Россия опустилась на четвертое место в мире по количеству заключенных, об этом 18 ноября заявил глава ФСИН Александр Калашников на форуме «Преступление, наказание, исправление».
По его словам, на 1 января 2021 года в исправительных учреждениях находились 482 тысячи осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Это на 381 тысячу меньше, чем в 2010 году. Калашников связывает это с совершенствованием уголовной политики и расширением возможностей применять наказания, не связанные с лишением свободы, пишет «Интерфакс».
На первом месте по общему числу заключенных находятся США (более 2,2 млн), на втором — Китай (около 1,65 млн), а третье место, которое раньше занимала Россия, теперь у Бразилии (примерно 607 тысяч).
Также в четверг Калашников заявил, что в России труд заключенных могут начать использовать на стройках в Арктике. Такой законопроект готовят ФСИН и Минюст РФ.