Исследование: Заболеваемость COVID-19 снижается на 53% при ношении масок

Ношение масок способствует существенному снижению заболеваемости COVID-19. Это выяснила международная группа ученых, которая провела соответствующее исследование.



В научной статье, опубликованной 18 ноября в британском журнале BMJ, говорится, что использование СИЗ снижает заболеваемость на 53%. В исследовании приняли участие в общей сложности 389,2 тысячи человек, не зараженных коронавирусом, и 2,6 тысячи инфицированных.



Ученые провели эксперимент в 200 странах. Выяснилось, что смертность от COVID-19 в странах, где ношение масок было обязательным, оказалась ниже на 45,7%.

