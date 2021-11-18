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Исследование: Заболеваемость COVID-19 снижается на 53% при ношении масок

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Ношение масок способствует существенному снижению заболеваемости COVID-19. Это выяснила международная группа ученых, которая провела соответствующее исследование.

В научной статье, опубликованной 18 ноября в британском журнале BMJ, говорится, что использование СИЗ снижает заболеваемость на 53%. В исследовании приняли участие в общей сложности 389,2 тысячи человек, не зараженных коронавирусом, и 2,6 тысячи инфицированных.

Ученые провели эксперимент в 200 странах. Выяснилось, что смертность от COVID-19 в странах, где ношение масок было обязательным, оказалась ниже на 45,7%.

По словам исследователей, соблюдение социальной дистанции помогло снизить заболеваемость на 25%. В этом исследовании приняли участие 108,9 тысячи здоровых и 2,7 тысячи инфицированных ковидом испытуемых.

Мытье рук, по подсчетам ученых, уменьшает вероятность заражения на 53%. Эти данные получены на основе результатов наблюдения за 292 людьми с коронавирусом и 10,3 тысячи без него, что значительно меньше, чем в предыдущих выборках.

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Комментарии (22)

efela
А как они высчитали 53%? Или решили прибегнуть к старому рекламному способу - на какой процент перхоти становится меньше, при использовании опупенного шампуня?
Alex000
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Гриб
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