На Васильевском второй квартирный пожар за утро. В обгоревшей кухне осталось тело

Погибшую женщину нашли после пожара в девятиэтажке на Васильевском острове в Петербурге. Обстоятельства её гибели вызвали вопросы у специалистов.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, помощь пожарных потребовалась на Наличной, 36/5, незадолго до половины десятого утра 18 ноября. В двухкомнатной квартире загорелась кухня площадью 10 квадратных метров. Уточняется, что обстановка пострадала незначительно.



Несмотря на это, в кухне найдена мёртвая женщина. В МЧС сообщили, что причины и обстоятельства случившегося выясняются. По предварительным данным «Фонтанки», признаков насильственной смерти на теле при визуальном осмотре не обнаружили.