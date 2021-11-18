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На Васильевском второй квартирный пожар за утро. В обгоревшей кухне осталось тело

Мёртвую женщину нашли после пожара на Наличной

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Погибшую женщину нашли после пожара в девятиэтажке на Васильевском острове в Петербурге. Обстоятельства её гибели вызвали вопросы у специалистов.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, помощь пожарных потребовалась на Наличной, 36/5, незадолго до половины десятого утра 18 ноября. В двухкомнатной квартире загорелась кухня площадью 10 квадратных метров. Уточняется, что обстановка пострадала незначительно.

Несмотря на это, в кухне найдена мёртвая женщина. В МЧС сообщили, что причины и обстоятельства случившегося выясняются. По предварительным данным «Фонтанки», признаков насильственной смерти на теле при визуальном осмотре не обнаружили.

В половине девятого утра пожар тушили примерно в километре от Наличной, на Морской набережной, 9. Горела квартира в шестнадцатиэтажном доме, пострадала женщина.

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