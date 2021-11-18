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При квартирном пожаре на Морской набережной пострадала женщина

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Жительнице Васильевского острова в Петербурге потребовалась помощь врачей после пожара, который произошёл в двухкомнатной квартире 18 ноября.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Морской набережной, 9, поступил на пульт дежурного немногим позже половины девятого утра. Загорелась квартира в шестнадцатиэтажном доме, огонь охватил комнату площадью 10 квадратных метров.

Через сорок минут пожар потушили силами трёх расчётов, без пострадавших не обошлось. В ведомстве «Фонтанке» уточнили, что бригаде скорой спасатели передали женщину.

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