При квартирном пожаре на Морской набережной пострадала женщина

Жительнице Васильевского острова в Петербурге потребовалась помощь врачей после пожара, который произошёл в двухкомнатной квартире 18 ноября.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Морской набережной, 9, поступил на пульт дежурного немногим позже половины девятого утра. Загорелась квартира в шестнадцатиэтажном доме, огонь охватил комнату площадью 10 квадратных метров.



Через сорок минут пожар потушили силами трёх расчётов, без пострадавших не обошлось. В ведомстве «Фонтанке» уточнили, что бригаде скорой спасатели передали женщину.

