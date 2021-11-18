Украина будет импортировать из России тепличные огурцы. Ранее РФ была для нее рынком сбыта

Украина начала импортировать тепличные огурцы из России. Аналитический портал EastFruit утверждает, что это произошло впервые. Ранее наша страна была для нее основным рынком сбыта этой продукции. По данным экспертов EF, российский огурец оказался конкурентным по цене с украинским, несмотря на импортную пошлину в 10 % — покупатели вынуждены ее платить, поскольку Украина вышла из соглашения о свободной торговле с РФ.



«На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено — лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки — 38–45 грн/кг ($1,44–1,70 за кг). Соответственно, на этом фоне резко вырос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5–10 грн/кг (19–38 центов США) дешевле. Есть также в продаже огурец из Беларуси, который стоит немного дороже турецкого. А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, так как в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец», — рассказал руководитель международных проектов портала Fruit-Inform.com Евгений Кузин.



По сведениям эксперта, гладкий огурец в России сейчас можно купить по оптовой цене, которая может достигать 60–80 рублей ($0,82–1,09) за кг, а короткий бугорчатый — за 90–120 рублей ($1,23–1,64) за кг. На данный момент импорт огурца из России экономически выгоден для украинской плодоовощной торговли.



Импортом огурца из России, по данным портала, занимается в том числе Польша — один из крупнейших экспортеров тепличных овощей в регионе. Как пояснил экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак, в России существуют благоприятные условия для развития тепличного бизнеса, поскольку импорт аналогичной продукции из многих стран мира прекращен, а предприятия отрасли получают серьезные дотации из бюджета и имеют доступ к дешевому финансированию.



Сейчас каждая пятая теплица пятого поколения (наиболее современный вид теплиц в мире) функционирует в России. За первые три квартала 2021 года Россия экспортировала 12,2 тысячи тонн свежего огурца. Импорт пока превышал экспорт и составил 34 тысячи тонн. Однако импорт незначительно сократился, а экспорт вырос на 23 % .

