«Ударом» в глаз. На севере Петербурга задержали ревнителя парковки на черном «бумере»

Индивидуального предпринимателя, который отстаивал право на парковочное место с помощью аэрозольного пистолета, задержали в Выборгском районе Петербурга.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 18 ноября, 33-летнего мужчину, подозреваемого в хулиганстве, полицейские нашли накануне около 16 часов у дома 30, корпус 2, по проспекту Художников.



По версии следствия, 15 ноября он поспорил с 28-летним ИПшником во дворе дома 7, корпус 1, по улице Ивана Фомина. Два автомобилиста не поделили свободное место. В ссоре 33-летний выстрелил мужчине в глаз из аэрозольного пистолета «Удар». После чего сел в свой черный БМВ и уехал.

