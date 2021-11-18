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«Ударом» в глаз. На севере Петербурга задержали ревнителя парковки на черном «бумере»

Стрелявшего в человека из-за парковочного места задержали на проспекте Художников

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Индивидуального предпринимателя, который отстаивал право на парковочное место с помощью аэрозольного пистолета, задержали в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 18 ноября, 33-летнего мужчину, подозреваемого в хулиганстве, полицейские нашли накануне около 16 часов у дома 30, корпус 2, по проспекту Художников.

По версии следствия, 15 ноября он поспорил с 28-летним ИПшником во дворе дома 7, корпус 1, по улице Ивана Фомина. Два автомобилиста не поделили свободное место. В ссоре 33-летний выстрелил мужчине в глаз из аэрозольного пистолета «Удар». После чего сел в свой черный БМВ и уехал.

Пострадавшего увезли в больницу.

По факту возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

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Комментарии (5)

07A
Был бы короткоствол, такого бы не случилось! Вот в америке люди друг друга не убивают, только преступников!
f0ntan
Так они оба были ИПэшниками? Задержанный, как написано - ИПэшник. И с кем он поспорил - тоже написано ИПэшник
hal9000
Чёт если посмотреть по статистике пукалки применяют в основной массе из за парковочного места или там разборки кто кого подрезал..либо в драках с женой детьми...то есть это не оружие самообороны а игрушки для дураков...)
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