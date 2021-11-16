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Пистолетом в глаз за парковочное место. На севере Петербурга ищут водителя черного «БМВ»

Индивидуальный предприниматель пострадал в дорожном конфликте на улице Ивана Фомина

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Битва за парковку у многоэтажки в Выборгском районе Петербурга закончилась для одного автомобилиста больницей, а для второго — розыском.

Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, накануне около восьми вечера в полицию района обратился 28-летний индивидуальный предприниматель, житель Ленобласти. Он рассказал, что во дворе дома 7, корпус 1, по улице Ивана Фомина у него произошел конфликт с водителем черного «БМВ». Оба претендовали на единственное пустое место для парковки. Оппонент был настолько недоволен притязаниями предпринимателя, что вытащил пневматический пистолет и выстрелил мужчине в глаз. После чего сел в «БМВ» и уехал. Его сейчас ищут сотрудники полиции.

Пострадавшего увезли в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (10)

263888341
16 ноября вечером? Фонтанка вы пугаете своими довольно точными предсказаниями.
Never_Mind
Ну прям реально 90-е. Вся разница в оружии. Тогда был ТТшник, а теперь - пневматическая пукалка. Но менталитет не поменялся. Скрепно, сколеновставно.
VKuser151346904
Как много нынче дебилов с травматами...пора им давать реальные сроки по статье покушение на убийство!
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