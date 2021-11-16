Пистолетом в глаз за парковочное место. На севере Петербурга ищут водителя черного «БМВ»

Битва за парковку у многоэтажки в Выборгском районе Петербурга закончилась для одного автомобилиста больницей, а для второго — розыском.



Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, накануне около восьми вечера в полицию района обратился 28-летний индивидуальный предприниматель, житель Ленобласти. Он рассказал, что во дворе дома 7, корпус 1, по улице Ивана Фомина у него произошел конфликт с водителем черного «БМВ». Оба претендовали на единственное пустое место для парковки. Оппонент был настолько недоволен притязаниями предпринимателя, что вытащил пневматический пистолет и выстрелил мужчине в глаз. После чего сел в «БМВ» и уехал. Его сейчас ищут сотрудники полиции.

