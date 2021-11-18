Пулковское шоссе продолжает стоять: к ремонту добавилось ДТП

На Пулковском шоссе 18 ноября сохраняется 4-километровая пробка, хотя в целом по городу загруженность дорог пришла в норму.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», ситуацию осложнило ДТП. «В сторону города пробка и так лютая из-за ремонта, а тут добавочка в виде аварии», — пишут очевидцы. Ещё одно ДТП, по их словам, мешало утром чуть дальше — «паровозик» из трёх машин.
Некоторые автомобилисты возмущены сроками и организацией дорожных работ. «Техники нагнано куча, работы при этом если ведутся, то только в вечернее время. Пробки и аварии из-за сужения каждое утро, бестолково организованы съезды и выезды на/с примыкающие шоссе. Автомобилисты уже не выдерживают и просто едут по отгороженной полосе», — сетует читатель «Фонтанки» Алексей.
Пробка на Киевскои и Пулковском шоссе стала четвёртой в топ-5 утренних пробок (5,6 км). Первые три «Яндекс» зафиксировал на КАД в районе вантового моста (7,7 км), на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина (6,4 км), на Московском шоссе (6,2 км). Максимальная загруженность дорог утром достигла 7 баллов.