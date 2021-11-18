Польша призывает Германию остановить «Северный поток — 2», чтобы не давать России деньги

«Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», — утверждает Моравецкий. «Мы не можем ничего исключать. Лукашенко и Путин явно следуют стратегии по расстроению и дестабилизации Запада. Мы не знаем, что еще они планируют», — добавил политик.

Он заявил, что попросит лидера социал-демократов Олафа Шольца, который, как предполагается, займёт пост канцлера ФРГ, остановить «Северный поток — 2». «Я скажу ему: мы защищаем границу ЕС здесь, в Польше! А если говорить о более широкой картине: давайте работать вместе во имя мира и не давать Владимиру Путину дополнительных денег в виде платежей за энергию, чтобы он мог продолжать вооружаться», — сказал Моравецкий.



16 ноября Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября в 8:45 мск. Он состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

