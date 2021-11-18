FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
72.82р82.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

Польша призывает Германию остановить «Северный поток — 2», чтобы не давать России деньги

6
Печать

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление он сделал в интервью газете Bild, опубликованном вечером 17 ноября.

«Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», — утверждает Моравецкий. «Мы не можем ничего исключать. Лукашенко и Путин явно следуют стратегии по расстроению и дестабилизации Запада. Мы не знаем, что еще они планируют», — добавил политик.

Он заявил, что попросит лидера социал-демократов Олафа Шольца, который, как предполагается, займёт пост канцлера ФРГ, остановить «Северный поток — 2». «Я скажу ему: мы защищаем границу ЕС здесь, в Польше! А если говорить о более широкой картине: давайте работать вместе во имя мира и не давать Владимиру Путину дополнительных денег в виде платежей за энергию, чтобы он мог продолжать вооружаться», — сказал Моравецкий.

16 ноября Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября в 8:45 мск. Он состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Ротовирус
За место патриотиков, я бы лучше волновался не тому как там европа без газа, газа в мире как и нефти хватит и без России, а вот как чинуши и прочие шавки обойдутся без новых мерседес и яхт, вот в чем вопрос. Опять налоги поднимут и ботом тоже с их доширачной пайки🤣🤣🤣
RemyMartin
Европа-то выживет, а вот кто-то явно забыл как в 90-е американские окорочка хрямал. Только вот в повторении окорочков из Америки может уже и не быть.
Suricata
правильно, пусть и дальше кормят только Америку. Они то за мир во всем мире, инфа сотка.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний