FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
72.82р82.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

«Шаман», бравший штурмом Капитолий, получил три года тюрьмы

3
Печать

Федеральный суд в Вашингтоне приговорил американца Джейкоба Чансли к трем годам и пяти месяцам лишения свободы. Об этом 17 ноября сообщает ABC News.

Чансли прославился 6 января 2021 года во время штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Он был одет в меховую шапку с рогами и вооружен копьем — и получил прозвище «шаман QАnon (консеравтиные сторонники конспирологических теорий. — Прим. ред.)». Мужчина получил самый длительный срок практически из всех участников штурма, которые признали вину. «Я ни в коей мере, ни в какой форме не являюсь жестоким преступником. Я не мятежник. Я, конечно, не экстремист... Я был неправ, войдя в Капитолий. У меня нет оправдания — вообще никакого оправдания. Оглядываясь назад, я хочу сказать, что сделал бы все по-другому 6 января … Я бы постарался всем сердцем и душой остановить людей», — заявил в суде Чансли.

Отметим, ровно такой же срок получил экс-боец ММА Скотт Фэйрлемб, хотя он также обвинялся в применении насилия к полицейскому.

Сторонники Дональда Трампа, воодушевлённые его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

263784231
Цирк уехал, а клоуны остались сидеть...
мухомор
лютует режим
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний