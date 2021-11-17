«Шаман», бравший штурмом Капитолий, получил три года тюрьмы

Чансли прославился 6 января 2021 года во время штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Он был одет в меховую шапку с рогами и вооружен копьем — и получил прозвище «шаман QАnon (консеравтиные сторонники конспирологических теорий. — Прим. ред.)». Мужчина получил самый длительный срок практически из всех участников штурма, которые признали вину. «Я ни в коей мере, ни в какой форме не являюсь жестоким преступником. Я не мятежник. Я, конечно, не экстремист... Я был неправ, войдя в Капитолий. У меня нет оправдания — вообще никакого оправдания. Оглядываясь назад, я хочу сказать, что сделал бы все по-другому 6 января … Я бы постарался всем сердцем и душой остановить людей», — заявил в суде Чансли.

