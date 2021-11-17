Бизнесмен, обвиняемый во взятке петербургскому депутату Ковалю, предстанет перед судом

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в ближайшее время начнёт рассматривать уголовное дело в отношении предпринимателя Антона Сидорова. По версии следствия, он заплатил депутату Роману Ковалю в 2019 году за возможность получить контракт на замену лифтового оборудования в родильном доме №10.



Как сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры по Северо-Западу 17 ноября, обвинительное заключение в отношении бизнесмена было утверждено заместителем генерального прокурора РФ. Он обвиняется по статье 291 УК РФ часть 4 (дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере). Через посредника Сидоров якобы передал сейчас уже бывшему депутату Законодательного собрания Петербурга взятку в размере 10% от суммы заключенного контракта, то есть 800 тысяч рублей.

