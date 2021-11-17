Бизнесмен, обвиняемый во взятке петербургскому депутату Ковалю, предстанет перед судом

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в ближайшее время начнёт рассматривать уголовное дело в отношении предпринимателя Антона Сидорова. По версии следствия, он заплатил депутату Роману Ковалю в 2019 году за возможность получить контракт на замену лифтового оборудования в родильном доме №10.
Как сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры по Северо-Западу 17 ноября, обвинительное заключение в отношении бизнесмена было утверждено заместителем генерального прокурора РФ. Он обвиняется по статье 291 УК РФ часть 4 (дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере). Через посредника Сидоров якобы передал сейчас уже бывшему депутату Законодательного собрания Петербурга взятку в размере 10% от суммы заключенного контракта, то есть 800 тысяч рублей.
Ранее «Фонтанка» писала, что экс-депутата от «Единой России» Романа Коваля судят по делу о депутатской поправке. Заявление на парламентария написал предприниматель Михаил Лихолетов, который, по его словам, платил Ковалю за лоббирование выделения через депутатскую поправку к бюджету средств медицинским учреждениям города. Компании Лихолетова выигрывали конкурсы на поставку медоборудования в эти больницы и поликлиники, 20% от контрактов он якобы отдавал депутату через его помощника Андрея Гришина. В конце 2020-го года помощник Коваля пошёл на сделку и рассказал об ещё одном эпизоде, он касался аналогичного взаимодействия с предпринимателем Антоном Сидоровым, владельцем компании «Рубин». В бюджете на 2018 год поправкой Коваля было заложено 8,7 млн рублей на замену лифтов в роддоме №10. Как заявил Гришин в суде, с владельцем «Рубина» Коваля познакомил другой бывший помощник, самому же Гришину Коваль поручил курировать получение мзды. Изначально планировалось предложить бизнесмену взятку размером в 20%, но, как говорил Гришин, тот отказался, а после переговоров согласился на 10% от общей суммы контракта.