«Воды — полшколы». Посмотрите, в каких условиях учатся дети в поселке Коробицыно в Ленобласти

Школа в Коробицыно — поселке в Выборгском районе Ленобласти — находится в весьма удручающем состоянии. Швы между стенами текут, на потолке видна проводка, а кто виноват — непонятно: все просто «выполняют указания руководства».

Как сообщает 17 ноября 47news, в сентябре школа заключила контракт на ремонт кровли ценой 9 миллионов 707 тысяч рублей со строительной компанией ООО «Форман». Средства выделили из районного бюджета. В мае подписали второй документ — в итоге в здании должна была пройти разборка кровли и теплоизоляции из ваты, устройство пароизоляции, тепло- и звукоизоляции из плит или матов, а также плоской однослойной кровли из ПВХ, ремонт потолков и электропроводки второго этажа.



Акт приемки работ 13 октября подписала исполняющая обязанности директора Наталья Бозюк. Согласно документам, фирме заплатили 3 миллиона 746 тысяч рублей — за растяжку потолков и установку розеток, светильников, выключателей и бра.

Бозюк рассказала 47news, что ремонт кровли планировался весной, но контракт на 6 миллионов 272 тысячи рублей с той же фирмой был расторгнут из-за подорожавших стройматериалов. «Работы затянулись из-за нехватки материалов. Ремонт возобновился сегодня, все необходимые материалы доставлены. Успевают завершить ремонт в срок до 10 декабря», — уверяет она.

Сейчас школьный бассейн используется как склад, «от навесного потолка» — только каркас, во многих помещениях есть похожие на грибок следы на стенах. На втором этаже занятия не идут из-за ремонта, а на первом не хватает классов, поэтому дети учатся «везде»: в медкабинетах, библиотеке, бывшей учительской.

«Я по школе ходил в куртке, а как дети, раздетые, сидят, не знаю. Строители говорят, нет поставок утеплителя», — рассказал изданию отец одного из учеников. Он пояснил, что швы между стенами текут насквозь, изнутри мокрые, воды — «полшколы». Некачественная теплоизоляция привела к появлению конденсата.

