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С высокой долей вероятности в крупной школе в поселке Лукаши Гатчинского района Ленобласти 1 сентября не прозвенит звонок для трех сотен учеников. Работы по реновации здания должны были принять 30 июня, но директор Максим Миронков отказался. На это у него несколько причин: стены в помещениях заволокла черная плесень, лианами свисает проводка, а дверные проемы далеки от завершения. По его словам, из всего объема выполнено не больше 55%. — Стройку нужно останавливать, приглашать специалистов, смотреть промежуточные результаты. С учетом того, что прошло время и цены выросли на многие материалы, было бы правильно расторгаться и объявлять новый аукцион. Независимые эксперты говорят, что школа может быть запущена к 1 сентября следующего, 2022-го, года, — говорит он. — Чтобы дальше работать, нужно разбирать потолки, которые уже установлены. Покрасили стены, потом вдруг вспомнили, что нет нескольких выключателей, начали штробить по этим стенам, чтобы проложить эти кабели. Сделали вид более-менее приличный: быстро все покрасить, кое-как налепить плитку в туалетах, без унитазов, писсуаров, раковин. Стены местами откровенно неровные, отклоняются на два сантиметра. Работа сделана халтурно.

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Одновременно в соцсетях бузят родители школьников. Жители Лукашей и окрестностей описали ситуацию в письме в Кремль. Среди подписантов — выпускники той же школы, что рассчитывали отправить в нее собственных детей. 44-летнему директору Миронкову, кто руководит школой в Лукашах с осени 2019-го, сигналы по поводу принципиальной позиции начали поступать на прошлой неделе. — Ответственность же несу я, поэтому должен быть уверен на 200–300 процентов, что ничего не отвалится, не замкнет, не убьет и так далее. В итоге меня поставили перед выбором: либо подписываю все, что предлагают, либо будут проблемы. Звонили из областного комитета по образованию, рекомендовали уйти самостоятельно. С обещанием, что выпустят из этой ловушки фактически с чистой трудовой книжкой и не будут препятствовать в дальнейшем трудоустройстве, — рассказал 47news Миронков, отказавшись называть собеседника. — Дали неделю подумать, но увольняться не буду. Довели до предынфарктного состояния, сейчас официально на больничном. Но в любом случае с голода я не умру, есть военная пенсия.

Школа в Лукашах рассчитана на 270 учеников. Кроме местных детей, принимает воспитанников из Коммунара, деревень Бор, Горки, Вяхтелево и Вярлево. «Контингент непростой, только у 40 процентов родителей полное среднее образование», — говорит директор. Преподают в Лукашах 17 учителей. На время ремонта ученики первых классов обучаются в здании администрации Пудомягского поселения, остальные — во вторую смену в первой школе соседнего Коммунара. Контракт на реновацию лукашевской школы весом в 36,2 миллиона рублей заключен в октябре прошлого года с АО «РемСпецТех». Компания, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирована в сентябре 2009 года в Петербурге и специализируется на строительстве. По итогам 2020 года «РемСпецТех» отчиталась об обороте в 13,2 миллиона рублей и чистой прибыли в 18 тысяч рублей. Реновация школы в Лукашах стала единственным госконтрактом для предприятия в 2020 году. К июню 2021-го, согласно условиям, обновить нужно было все двухэтажное здание от подвала до крыши, обустройство нового спортзала и комнаты школьного психолога. Появиться должны были новые электрические сети, системы водоснабжения и канализации. Тот же контракт предусматривал покупку оборудования, компьютеров и мебели, техники для кухни и посудомоечной машины, которой в Лукашах не видели никогда.

— Для этого на счету было зарезервировано 40 миллионов рублей, но в октябре они исчезли. Правом распоряжаться деньгами также обладает районный комитет по образованию. Получается, что ремонт вроде делают, а закупать оборудование не на что, — говорит Максим Миронков.

Ремонт, по словам собеседника, споткнулся на этапе составления проектов для инженерных сетей. Документы администрация школы с января требовала у субподрядчика — индивидуального предпринимателя Артема Захарова. По данным «СПАРК», он активный подрядчик в районе — в портфолио контракты на ремонт спортзалов в школах Вырицы и Дружной Горки на 5,8 миллиона рублей. В Гатчине его знают также как помощника депутата ЗакСа от «Единой России» Сергея Коняева. На звонки 47news Захаров не ответил. — Тогда я поставил районный комитет перед фактом, что без проектов и проверок ничего принимать не буду и больше ни один документ по реновации не подпишу. Нашел отдельную организацию для экспертизы и попросил проверить установку вентиляции и электрики. Это была не какая-то карманная фирма, — на всякий случай уточнил Миронков. — Из своего кармана заплатил около 40 тысяч рублей. Фактически лишил семью отдыха, но жена сказала: лучше платить сейчас, чем потом тратиться на адвоката.

— Не было со своей стороны желания расторгнуть контракт? — Администрацией района было категорически запрещено расторгаться. Все это — устные приказы, без письменных распоряжений. Настаивают, чтобы расплатился с подрядчиком: у того якобы нет денег, чтобы продолжать ремонт и сделать гидроизоляцию здания. Но я-то тут при чем, эти работы были предусмотрены контрактом. У меня нет гарантий, что я заплачу, а подрядчик не исчезнет. Они растворятся, а под суд отдают меня: нецелевое использование, растраты и прочее-прочее. Как минимум лет на восемь мне тюрьма обеспечена.

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Гендиректор и владелец АО «РемСпецТех» Анатолий Сушинский настаивает, что указанных проектов для инженерных сетей, напротив, ждал от администрации школы. По его оценке, контракт исполнен почти на 70%. — Основная проблема в том, что заказчик с декабря уклоняется от исполнения своих функций. Документацию выдавать отказываются, видимо, по каким-то своим политическим мотивам. Это водопровод, канализация, отопление, освещение, вентиляция, автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение. Ни по одному из разделов проекта нам выдано не было. То есть в электронном виде они существуют, но по формальным признакам не можем взять в работу. Параллельно писали администрации школы, что нужно решить проблему грунтовых вод, чтобы работа не пошла насмарку, — школа стоит в низине поселка.

— Когда планируете завершить реновацию? — Если вопрос с финансированием решится, то в течение двух месяцев закроем все. По большому счету осталось не так много: поставить вентиляционное оборудование на чердак, доделать косметический ремонт, где-то плитку положить, линолеум сделать. Фасадные работы будут закончены недели через две. Связаться с председателем районного комитета по образованию Еленой Глыбиной во время подготовки публикации не удалось. Ее подчиненные сообщили, что руководитель в отпуске. Обязанности главы комитета исполняет Татьяна Быкова. Она сообщила, что сотрудники контролировали объект. — Подрядчик работает, хотя с декабря не получал деньги. Нанятая заказчиком экспертная фирма выдала документы, по которым можно проводить оплату, — отметила она. Историю с пропавшими со счета 40 миллионами чиновница назвала «сказками». — Подписывается соглашение между областным и районным комитетами по образованию, по которому деньги резервируются, а затем обосновывается любая цель для расходов, — рассмеявшись, сказала Быкова. — Скорее всего, это сделано, чтобы еще дольше задержать оплату.

Председатель комитета общего и профессионального образования правительства Ленобласти Сергей Тарасов сообщил 47news, что в ближайшее время его подчиненные на контракт посмотрят внимательнее. — Ситуация действительно непростая. Мы рассчитываем, что муниципальный район, который является заказчиком, эту ситуацию выправит. Проблема, судя по всему, в подрядчике, — добавил тумана он. 47news уточнил, знает ли председатель комитета об угрозах увольнением директору школы в Лукашах. На этот вопрос Тарасов не смог ответить. Андрей Карлов, 47news