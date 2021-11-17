«Ой!» Посмотрите на фото обезьяны в спорной ситуации, выигравшее комедийный конкурс

Организаторы конкурса Comedy Wildlife 2021 17 ноября подвели итоги. Смешнейшим был признан снимок под названием «Ой!» — несмотря на то, что ассоциации он вызывает весьма болезненные.
«Золотая шелковая обезьяна в провинции Юньнань, Китай — на самом деле это демонстрация агрессии, однако в положении, в котором находится обезьяна, это выглядит довольно болезненно!» — подписали снимок на сайте конкурса.
В кадре обезьяна сидит на проводе, оседлав его с таким видом, будто в самом деле произносит: «Ой!»
⚡️"#Wildlife | 10 hilarious winners of this year's Comedy Wildlife Photography Awards"@ComedyWildlife #wildlifephotography #nature #animals https://t.co/DSr4etd7XA pic.twitter.com/GJpbHErzJg— Business Insider India🇮🇳 (@BiIndia) November 17, 2021
«Фонтанка» рассказывала о другой необычной фотографии, которая победила в международном конкурсе Wildlife Photographer of the Year. Премию получил снимок спаривания камуфляжных окуней, которое длится один час в год во время полнолуния.