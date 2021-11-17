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«Ой!» Посмотрите на фото обезьяны в спорной ситуации, выигравшее комедийный конкурс

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Организаторы конкурса Comedy Wildlife 2021 17 ноября подвели итоги. Смешнейшим был признан снимок под названием «Ой!» — несмотря на то, что ассоциации он вызывает весьма болезненные.

«Золотая шелковая обезьяна в провинции Юньнань, Китай — на самом деле это демонстрация агрессии, однако в положении, в котором находится обезьяна, это выглядит довольно болезненно!» — подписали снимок на сайте конкурса.

В кадре обезьяна сидит на проводе, оседлав его с таким видом, будто в самом деле произносит: «Ой!»

«Фонтанка» рассказывала о другой необычной фотографии, которая победила в международном конкурсе Wildlife Photographer of the Year. Премию получил снимок спаривания камуфляжных окуней, которое длится один час в год во время полнолуния.

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Комментарии (2)

shushu
А суслику на другом фото по-моему совсем не до смеха.
266609970
Фото напомнило, в 80-х годах выступления юмориста Пола Ханта на брусьях, он пародировал женскую гимнастику, но с мужским юмором.
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