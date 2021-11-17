«Ой!» Посмотрите на фото обезьяны в спорной ситуации, выигравшее комедийный конкурс

Организаторы конкурса Comedy Wildlife 2021 17 ноября подвели итоги. Смешнейшим был признан снимок под названием «Ой!» — несмотря на то, что ассоциации он вызывает весьма болезненные.



«Золотая шелковая обезьяна в провинции Юньнань, Китай — на самом деле это демонстрация агрессии, однако в положении, в котором находится обезьяна, это выглядит довольно болезненно!» — подписали снимок на сайте конкурса.



В кадре обезьяна сидит на проводе, оседлав его с таким видом, будто в самом деле произносит: «Ой!»