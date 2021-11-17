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О блокировке The Insider* речи пока не идет, только о штрафе

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Роскомнадзор требует оштрафовать издание The Insider* (признано в России СМИ-иноагентом) на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Об этом 17 ноября со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает ТАСС.

Ранее агентство писало, что ведомство хочет блокировки сайта, но, видимо, об этом речи пока не идет.

Ранее в отношении главного редактора издания Романа Доброхотова возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. По данным ФСБ, он пешком ушел на Украину.

The Insider* признали в России иноагентом 23 июля. Издание заявило, что продолжит работу в прежнем режиме.

* The Insider признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году

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Комментарии (4)

kapec
Ну да, язык до Киева доведет.)
ДуремарСПб.
Никому нельзя писать что воры захватили Россию.
Денеб
Феодальный режим подбирается своими грязными ручонками.....
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