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Среди москвичей, сделавших прививку, разыграли две квартиры и обещают ещё

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Очередной розыгрыш жилья среди москвичей, сделавших прививку от COVID-19, состоялся 17 ноября.

Как сообщает ТАСС, в прямом эфире программы «Вакцина — твой ключ к здоровью!» на телеканале «Москва-24» были разыграны две однокомнатные квартиры. На них претендовали почти 143,3 тысячи взрослых россиян с московским полисом ОМС, которые с 8 по 14 ноября получили первый компонент вакцины или прошли ревакцинацию. Победителей определил генератор случайных чисел.

Среди москвичей, сделавших прививку с 18 октября по 21 ноября, разыграют в общей сложности 10 квартир. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что азарт станет эффективным стимулом для вакцинации.

Также среди вакцинировавшихся россиян разыгрывают деньги. Тысяча человек получат по 100 тысяч рублей.

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Комментарии (7)

Brevnault
Среди москвичей разыграли две квартиры: одну в Йошкар-Оле, другую в Лахденпохье. По условиям лотереи счастливые обладатели выигрышей обязаны сдать свои московские квартиры правительству столицы.
VKuser1862653
как хорошо жить в государстве Москва.
Жалко, что я в живу в Государстве Российская Федерация.
тов
Квартиры привитых начнут освобождаться где-то к середине 2022, особенно когда их еще от гриппа начнут прививать, так каждую квартиру можно по несколько раз передавать.
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