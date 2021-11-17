Среди москвичей, сделавших прививку, разыграли две квартиры и обещают ещё

Очередной розыгрыш жилья среди москвичей, сделавших прививку от COVID-19, состоялся 17 ноября.



Как сообщает ТАСС, в прямом эфире программы «Вакцина — твой ключ к здоровью!» на телеканале «Москва-24» были разыграны две однокомнатные квартиры. На них претендовали почти 143,3 тысячи взрослых россиян с московским полисом ОМС, которые с 8 по 14 ноября получили первый компонент вакцины или прошли ревакцинацию. Победителей определил генератор случайных чисел.



Среди москвичей, сделавших прививку с 18 октября по 21 ноября, разыграют в общей сложности 10 квартир. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что азарт станет эффективным стимулом для вакцинации.

