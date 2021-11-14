Правительство разыгрывает деньги среди тех, кто сделал прививку от ковида

Среди россиян, которые прошли вакцинацию от коронавируса, разыграют денежные призы. Как сообщает РИА Новости, 14 ноября вступило в силу соответствующее постановление правительства.
Розыгрыш проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Участвуют все граждане, прошедшие полный прививочный цикл с использованием российского препарата.
Тысяча человек получат по 100 тысяч рублей. Победителей выберет компьютер. Информация у них появится в личном кабинете на портале госуслуг. Они получат приз в течение полугода с даты проведения розыгрыша.