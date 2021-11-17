Роспотребнадзор: Информированное согласие не означает, что за последствия прививки никто не отвечает

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требование подписывать при вакцинации от COVID-19 информированное согласие относительно ее последствий не означает, что за них никто не отвечает. Об этом руководитель ведомства сообщила на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.



«Добровольное информированное согласие не означает, что никто не отвечает за то, что со мной [делают]. Это исключительно подпись о том, что я понимаю, что со мной делают», — сказала Попова 17 ноября (цитата по ТАСС).

