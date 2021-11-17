FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
72.82р82.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

Роспотребнадзор: Информированное согласие не означает, что за последствия прививки никто не отвечает

11
Печать

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требование подписывать при вакцинации от COVID-19 информированное согласие относительно ее последствий не означает, что за них никто не отвечает. Об этом руководитель ведомства сообщила на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Добровольное информированное согласие не означает, что никто не отвечает за то, что со мной [делают]. Это исключительно подпись о том, что я понимаю, что со мной делают», — сказала Попова 17 ноября (цитата по ТАСС).

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что, по ее мнению, не стоит отказываться от документа, чтобы увеличить число вакцинируемых.

«Фонтанка» сообщала, что, по словам Поповой, всех переболевших COVID-19 необходимо прививать от гриппа, поскольку перенесшие вирус граждане — новая группа риска. Кроме того, в России увеличивается количество найденных штаммов гриппа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

VKuser199962806
Я вот не понимаю, зачем мне колоться жижей. Почему я должен подписывать согласие? У Поповой с головой и аргументами совсем плохо.
Набеглов
Так кто отвечает-то?
Аппаратчик мокрой классификации
Конечно отвечает. Подписавшийся. :))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний