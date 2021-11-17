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Белорусские дипломаты ошиблись. Посольство в Брюсселе никто не поджигал

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Посольство Белоруссии в Бельгии исправило сообщение на сайте о поджоге дипмиссии.

«Прием граждан по консульским вопросам временно приостановлен по техническим причинам», — сообщается на странице посольства 17 ноября. Строчка «с учетом совершенного неизвестными поджога здания» пропала.

Новость о нападении на посольство была также удалена с сайта государственного агентства «Белта». В комментарии РИА «Новости» белорусские дипломаты объяснили появление сообщения о нападении «ошибкой».

В августе посольство республики в Брюсселе становилось объектом нападения. «Имевшая место прямая угроза жизни и здоровью находившихся в помещении в момент инцидента сотрудников очевидна», — заявили дипломаты.

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