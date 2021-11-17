В Петербурге на улице Куйбышева водитель «Мазды» проехался по отставшей от хозяина собаке. Драма попала на видео

Происшествие попало в объектив видеорегистратора проезжавшего мимо автомобилиста. Ролик опубликован 17 ноября в паблике « ДТП и ЧП ».

Автор утверждает, что инцидент произошел сегодня на улице Куйбышева. На кадрах видно, как припаркованная практически на «зебре» «Мазда» стартует на красный сигнал светофора, не пропуская пешехода. В итоге собака последнего, отставшая от хозяина, попадает крупом и задними лапами под колесо, после чего беспомощно оседает на асфальт.



После машина останавливается, и водитель начинает пререкаться с владельцем собаки. Информация о состоянии животного на данный момент неизвестна.