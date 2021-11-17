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В Петербурге на улице Куйбышева водитель «Мазды» проехался по отставшей от хозяина собаке. Драма попала на видео

Водитель белой « Мазды» трижды нарушил правила дорожного движения и наехал на собаку на Петроградской стороне в Петербурге.

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Происшествие попало в объектив видеорегистратора проезжавшего мимо автомобилиста. Ролик опубликован 17 ноября в паблике «ДТП и ЧП».

Автор утверждает, что инцидент произошел сегодня на улице Куйбышева. На кадрах видно, как припаркованная практически на «зебре» «Мазда» стартует на красный сигнал светофора, не пропуская пешехода. В итоге собака последнего, отставшая от хозяина, попадает крупом и задними лапами под колесо, после чего беспомощно оседает на асфальт.

После машина останавливается, и водитель начинает пререкаться с владельцем собаки. Информация о состоянии животного на данный момент неизвестна.

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Комментарии (7)

260569221
Обидно очень в такие моменты….
Понимаешь как собаке больно, но сделать она ничего не может 😭😭😭😭😭😭
lhaer
Вообще-то это пешеходный переход… Бывает, что и пешеход резко останавливается, или вообще бежит назад. Водитель должен это предвидеть.
261847251
Я раз катился - не быстро, - по узкой улице.
Справа от проезжей части по тротуару идёт женщина, по левому краю дороги семенит собачонка.
И когда до них оставалось метров 10 я одновременно и понял и увидел, что их связывает тоненькая нить поводка.

Остановился я штатно, не экстренно.

Представил себе, что было бы, если бы я намотал себе на колёса этот поводок с собакой или наоборот, поводок зацепился бы за зеркала или багажник на крыше, а собака волочилась бы за машиной в районе колёс.
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