Одинокой пенсионерке нужна помощь

Валентина Владимировна родилась в маленькой деревне в Кировской области. Семья была большая, восемь детей. Несмотря на военное — голодное и холодное — детство, жили дружно. После школы Валентина отправилась в город учиться на агронома. Закончила Кировский сельскохозяйственный институт, получила красный диплом, два года отработала по специальности, но поняла, что это не её путь, и снова поступила в вуз, на этот раз — в педагогический.

В конце 60-х переехала в Ленинградскую область, поселилась в деревне Гостилицы. Работала директором вечерней школы в Старом Петергофе, потом преподавателем в дневной школе. За плечами 40 лет педагогического стажа.



Сейчас Валентина Владимировна живет одна — похоронила и мужа, и сына. От большого хозяйства, которое она держала в деревне, чтобы выжить в 90-е годы, остался небольшой огород, Валентина Владимировна его не забрасывает. Выращенные на нем овощи — подспорье, потому что на пенсию в 15 000 рублей жить очень сложно. Хотя в последнее время работать на земле всё труднее, силы не те и здоровье подводит.



Этой осенью, копая картошку, женщина упала и сломала позвоночник, на два месяца оказалась прикованной к больничной койке. Теперь Валентине Владимировне требуется длительная реабилитация. К тому же последние исследования выявили у неё тяжёлый прогрессирующий остеопороз, требующий серьёзного лечения. Но на новые лекарства денег у пенсионерки уже нет. У пенсионерки одна надежда — на помощь неравнодушных людей. Женщина обратилась за поддержкой в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает помощь пожилым людям. Фонд открыл сбор для Валентины Владимировны.

