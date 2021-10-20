Остаётся только надеяться на добрых людей. Пенсионерка нуждается в помощи

Ольга Петровна родилась в Ульяновске. Окончила восьмилетку, выучилась на портниху. В двадцать три года приехала в Ленинград на курсы повышения квалификации. Вскоре познакомилась с будущим мужем, и через два года защитила диплом закройщика-модельера высшего разряда, уже будучи молодой мамой. Однако со швейным делом у Ольги Петровны не сложилось, после декрета она устроилась работать в школу — поближе к дому.

В 42 года у неё случились подряд два инсульта, а к пятидесяти годам начались проблемы с костями. Первый сложный перелом руки — в 2010 году. Прогноз был неблагоприятный, кости срастались плохо, были повреждены нервы и сухожилия. Только благодаря стараниям доктора, который буквально собрал руку, она вполне сносно действует. Потом был сложный перелом плеча и перелом позвоночника.



Исследования выявили тяжелый прогрессирующий остеопороз. Ольга Петровна прошла все предписанные линии терапии, но, к сожалению, добиться положительной динамики так и не удалось.



Лечащий врач настоятельно рекомендует курсовое лечение лекарственным препаратом «Форстео», доказавшим свою высокую эффективность. Однако собрать необходимые средства с пенсии в 16 тысяч рублей невозможно — курсовое лечение стоит около 270 тысяч. Шансы на получение лекарства по квоте тоже невелики: ждать можно годами, а болезнь столько времени не отводит.



Ольга Петровна обратилась в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает помощь пожилым людям. Фонд открыл сбор. Женщина очень надеется на поддержку добрых и отзывчивых людей.

