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Остаётся только надеяться на добрых людей. Пенсионерка нуждается в помощи

Ольга Петровна долгое время страдает от тяжелого прогрессирующего остеопороза, который сопровождается множественными переломами. Пенсионерка прошла все предписанные линии терапии, но это не помогло. Сейчас врачи рекомендуют курсовое лечение препаратом, доказавшим свою высокую эффективность. Но бесплатно его получить нереально.

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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать содействие в сборе средств на дорогостоящий лекарственный препарат.

Ольга Петровна Косарова, 71 год.

Требуется лекарственный препарат для лечения тяжелого остеопороза, осложненного множественными переломами.

Стоимость 272 347 руб. Собрано 5 054 руб. Не хватает 267 293 руб.

Ольга Петровна родилась в Ульяновске. Окончила восьмилетку, выучилась на портниху. В двадцать три года приехала в Ленинград на курсы повышения квалификации. Вскоре познакомилась с будущим мужем, и через два года защитила диплом закройщика-модельера высшего разряда, уже будучи молодой мамой. Однако со швейным делом у Ольги Петровны не сложилось, после декрета она устроилась работать в школу — поближе к дому.

В 42 года у неё случились подряд два инсульта, а к пятидесяти годам начались проблемы с костями. Первый сложный перелом руки — в 2010 году. Прогноз был неблагоприятный, кости срастались плохо, были повреждены нервы и сухожилия. Только благодаря стараниям доктора, который буквально собрал руку, она вполне сносно действует. Потом был сложный перелом плеча и перелом позвоночника.

Исследования выявили тяжелый прогрессирующий остеопороз. Ольга Петровна прошла все предписанные линии терапии, но, к сожалению, добиться положительной динамики так и не удалось.

Лечащий врач настоятельно рекомендует курсовое лечение лекарственным препаратом «Форстео», доказавшим свою высокую эффективность. Однако собрать необходимые средства с пенсии в 16 тысяч рублей невозможно — курсовое лечение стоит около 270 тысяч. Шансы на получение лекарства по квоте тоже невелики: ждать можно годами, а болезнь столько времени не отводит.

Ольга Петровна обратилась в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает помощь пожилым людям. Фонд открыл сбор. Женщина очень надеется на поддержку добрых и отзывчивых людей.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Команда фонда благодарит читателей «Фонтанки», которые вновь пришли на помощь:

«От всей души благодарим читателей «Фонтанки» за участие, доброту и неизменную поддержку подопечных нашего фонда. Благодаря этой помощи мы смогли передать Ирине Николаевне Ходько запас дорогостоящих лекарств для курсового лечения заболеваний суставов. Она передаёт слова благодарности каждому, кто поддержал её в трудный момент, и немедленно приступает к лечению».

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Комментарии (1)

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Спасибо за такие новости, Фонтанка! Здоровья женщине!
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