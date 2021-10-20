Остаётся только надеяться на добрых людей. Пенсионерка нуждается в помощи

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать содействие в сборе средств на дорогостоящий лекарственный препарат.
Ольга Петровна Косарова, 71 год.
Требуется лекарственный препарат для лечения тяжелого остеопороза, осложненного множественными переломами.
Стоимость 272 347 руб. Собрано 5 054 руб. Не хватает 267 293 руб.
Ольга Петровна родилась в Ульяновске. Окончила восьмилетку, выучилась на портниху. В двадцать три года приехала в Ленинград на курсы повышения квалификации. Вскоре познакомилась с будущим мужем, и через два года защитила диплом закройщика-модельера высшего разряда, уже будучи молодой мамой. Однако со швейным делом у Ольги Петровны не сложилось, после декрета она устроилась работать в школу — поближе к дому.
В 42 года у неё случились подряд два инсульта, а к пятидесяти годам начались проблемы с костями. Первый сложный перелом руки — в 2010 году. Прогноз был неблагоприятный, кости срастались плохо, были повреждены нервы и сухожилия. Только благодаря стараниям доктора, который буквально собрал руку, она вполне сносно действует. Потом был сложный перелом плеча и перелом позвоночника.
Исследования выявили тяжелый прогрессирующий остеопороз. Ольга Петровна прошла все предписанные линии терапии, но, к сожалению, добиться положительной динамики так и не удалось.
Лечащий врач настоятельно рекомендует курсовое лечение лекарственным препаратом «Форстео», доказавшим свою высокую эффективность. Однако собрать необходимые средства с пенсии в 16 тысяч рублей невозможно — курсовое лечение стоит около 270 тысяч. Шансы на получение лекарства по квоте тоже невелики: ждать можно годами, а болезнь столько времени не отводит.
Ольга Петровна обратилась в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает помощь пожилым людям. Фонд открыл сбор. Женщина очень надеется на поддержку добрых и отзывчивых людей.
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Команда фонда благодарит читателей «Фонтанки», которые вновь пришли на помощь:
«От всей души благодарим читателей «Фонтанки» за участие, доброту и неизменную поддержку подопечных нашего фонда. Благодаря этой помощи мы смогли передать Ирине Николаевне Ходько запас дорогостоящих лекарств для курсового лечения заболеваний суставов. Она передаёт слова благодарности каждому, кто поддержал её в трудный момент, и немедленно приступает к лечению».