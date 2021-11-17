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Сотрудники автозавода «УРАЛ» выстроятся в гигантский QR-код. Они хотят войти, но не в кафе

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Сотрудники автозавода «УРАЛ» в Миассе готовятся провести флешмоб под названием «Самый большой QR-код в России» в честь 80-летия предприятия. Об этом 17 ноября сообщает PR-служба предприятия в своих соцсетях.

80 рабочих планируют выстроиться у стелы первому ЗИС-5В перед заводом в фигуру QR-кода. Он не связан с вакцинацией и будет переводить пользователей на корпоративный сайт. Таким образом предприятие хочет повысить известность своей интернет-площадки и попасть в Книгу рекордов России.

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Комментарии (3)

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очень Хорошо! данная Акция не только поможет Сплотить и развлечь Рабочий коллектив, но и поможет целям Маркетинга предприятия!
orlovandrei1986
они войти могут разве что в список пациентов Кащенко... нормальные люди толпой сегодня не собираются, потому что понимают, что могут заболеть от 1 потенциального носителя бяки... только ненормальные собираются... а ненормальных принято лечить в психушке.
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