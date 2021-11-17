Сотрудники автозавода «УРАЛ» в Миассе готовятся провести флешмоб под названием «Самый большой QR-код в России» в честь 80-летия предприятия. Об этом 17 ноября сообщает PR-служба предприятия в своих соцсетях.
80 рабочих планируют выстроиться у стелы первому ЗИС-5В перед заводом в фигуру QR-кода. Он не связан с вакцинацией и будет переводить пользователей на корпоративный сайт. Таким образом предприятие хочет повысить известность своей интернет-площадки и попасть в Книгу рекордов России.
Сотрудники автозавода «УРАЛ» выстроятся в гигантский QR-код. Они хотят войти, но не в кафе
Сотрудники автозавода «УРАЛ» в Миассе готовятся провести флешмоб под названием «Самый большой QR-код в России» в честь 80-летия предприятия. Об этом 17 ноября сообщает PR-служба предприятия в своих соцсетях.