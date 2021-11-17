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СК занялся липецким водителем, который высадил ребёнка без маски

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Следователи СУ СК по Липецкой области начали доследственную проверку после того, как в соцсетях появилось видео из салона автобуса, где случился конфликт между водителем и юным пассажиром.

Как сообщает управление 17 ноября, сотрудники обнаружили видео в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. На кадрах водитель автобуса №345 требует от вошедшего школьника заплатить за проезд и надеть медицинскую маску. Ни того, ни другого у ребёнка не оказалось, и он «вынужденно покинул салон».

«В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства, в том числе причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают в СК и просят откликнуться очевидцев.

Этой весной в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников (до 16 лет), если с ними нет взрослых. В случае нарушения водителя могут оштрафовать на 5 000 рублей, должностное лице — на 30 000 рублей.

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Комментарии (6)

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Сейчас все 15-летние гопники будут пользоваться возможностью кататься бесплатно «без сопровождения взрослых», только потом вырастет из них очередное поколение жлобов, считающих, что все им что-то должны.
orlovandrei1986
оплата проезда, наличие маски... а дальше будет - предъявите отпечатки, просканируйте сетчатку глаза, предоставьте анализ кала при входе... неужели не могут за ребёнка заплатить пресловутый 1$? даже меньше выходит в пересчёте на рубли... =/
Dimitry Antonov
Очень запутанная история. Одна надежда, что её прояснит главный следователь страны и даст единственно правильные указания.
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