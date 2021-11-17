СК занялся липецким водителем, который высадил ребёнка без маски

Следователи СУ СК по Липецкой области начали доследственную проверку после того, как в соцсетях появилось видео из салона автобуса, где случился конфликт между водителем и юным пассажиром.



Как сообщает управление 17 ноября, сотрудники обнаружили видео в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. На кадрах водитель автобуса №345 требует от вошедшего школьника заплатить за проезд и надеть медицинскую маску. Ни того, ни другого у ребёнка не оказалось, и он «вынужденно покинул салон».



«В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства, в том числе причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают в СК и просят откликнуться очевидцев.

