Сотни свёртков, тайная комната и девушки под крышей. В МВД показали, как со спецназом брали наркосеть в Парголово

Задержание группы предполагаемых наркоторговцев, обеспечивающих запрещённой травой несколько районов Петербурга, показал полицейский главк. В гости к фигурантам зашли со спецназом.
Оперативное видео ГУ МВД по Петербургу и области опубликовано 17 ноября, задержания и обыски проводили два дня назад. Судя по кадрам, по меньшей мере половину фигурантов нашли в частном доме: трое встречали бойцов спецподразделения лицом в пол, с девушкой беседовали в комнате под крышей. Обстановка спартанская.
ГУ МВД по Петербургу и ЛО
В ходе обыска в домах и квартирах подозреваемых изъято порядка 3,5 кг растительного наркотика, расфасованного почти в 1 250 свёртков. Ещё 315 закладок полицейские обнаружили в тайниках в разных районах города. Теплицу для выращивания запрещённого преступники оборудовали в комнате квартиры в Песочном, оттуда вывезли 37 кустов наркосодержащего растения.
Задержаны восемь человек — от закладчиков до организаторов бизнеса. По версии правоохранителей, они занимались незаконным оборотом наркотиков по полному циклу: от изготовления с продвижением через магазины в даркнете до продажи за криптовалюту через тайники-закладки.
«Следствием установлена причастность участников группы как минимум к 13 фактам сбыта наркотиков с помощью тайников-закладок, по которым ранее были возбуждены уголовные дела», — сообщили в МВД, уточнив, что вопрос о мере пресечения решается.