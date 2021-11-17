В Петербурге со спецназом вынесли наркомагазин. Задержаны восемь человек с 3,5 кг запрещённой травы

КОНи ликвидировали сеть по производству и продаже растительных наркотиков в Петербурге. Оперативники не дали развезти более тысячи закладок, ещё три сотни собрали в семи районах города.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября, в ходе операции управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН), которая прошла при поддержке спецподразделения «Гром», задержаны восемь человек в возрасте от 20 до 40 лет.



Роль организаторов незаконного бизнеса отводят мужчинам 31 года и 37 лет. Предполагается, что младший также отвечал за бухгалтерию и администрирование интернет-магазина. Ещё двое — женщина и мужчина — занимались фасовкой. Четверо, в том числе две девушки 20 лет, трудились закладчиками. Все живут в Петербурге, некоторые вместе или по соседству.

