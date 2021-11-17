В Петербурге со спецназом вынесли наркомагазин. Задержаны восемь человек с 3,5 кг запрещённой травы

КОНи ликвидировали сеть по производству и продаже растительных наркотиков в Петербурге. Оперативники не дали развезти более тысячи закладок, ещё три сотни собрали в семи районах города.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября, в ходе операции управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН), которая прошла при поддержке спецподразделения «Гром», задержаны восемь человек в возрасте от 20 до 40 лет.
Роль организаторов незаконного бизнеса отводят мужчинам 31 года и 37 лет. Предполагается, что младший также отвечал за бухгалтерию и администрирование интернет-магазина. Ещё двое — женщина и мужчина — занимались фасовкой. Четверо, в том числе две девушки 20 лет, трудились закладчиками. Все живут в Петербурге, некоторые вместе или по соседству.
Торговали на даркнет-рынке, оплаты просили в биткойнах, координаты слали через мессенджеры. При обысках полицейские нашли более 1,2 тысячи пакетиков, которые не успели доставить по адресам. В них порядка 3,5 кг наркотика. Ещё 37 кустов и 150 г вещества увезли из отданной под агрокультуры квартиры в посёлке Песочный.
Также в списке изъятого инвентарь, банковские карты, Range Rover и 315 закладок, которые оперативники собрали по различным адресам в Невском, Красногвардейском, Приморском, Выборгском, Калининском, Петроградском и Центральном районах.
По версии полиции, наркогруппа причастна по меньшей мере к 13 эпизодам, по каждому из которых возбуждено дело о покушении на сбыт. Восемь человек, половина из которых в прошлом уже привлекалась по наркотическим статьям, задержаны на двое суток.