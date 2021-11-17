Тысячи россиян заказали распечатку QR-кодов

«Совместно с Минэкономразвития России мы запустили в МФЦ печать на бумажном носителе сертификата с QR-кодом о профилактических прививках против COVID-19 и перенесенном заболевании, — рассказали 17 ноября в ведомстве в своем Telegram-канале. — Сертификат в распечатанном виде содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца и не содержит медицинских данных». Специально для МФЦ Минцифры разработало сервис, который дал доступ сотрудников центров к информационным системам Минздрава с информацией о вакцинации или перенесенном ковиде.

Минздрав недавно утвердил форму бумажного сертификата о прививке от коронавируса или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации. Получить документ теперь можно в МФЦ. Приказ был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Справки на бумаге актуальны в первую очередь для тех, кто не зарегистрирован на портале Госуслуг и не может распечатать QR-код о сделанной прививке или медотводе.



О том, что за что могут аннулировать QR-код и кому отменили карантины — читайте в обзоре нововведений от «Фонтанки».

