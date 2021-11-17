Непристойная вакансия. Полиция пришла за петербуржцем, который предложил подзаработать мальчику-подростку

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, следствие квалифицировало контакт мужчины с 15-летним как развратные действия, совершённые без применения насилия (135 УК). Подросток разговорился со взрослым у Правобережного рынка в воскресенье днём, заинтересовался предложением подзаработать и оказался в квартире 16-этажного дома на улице Коллонтай.



На следующий день юноша поделился случившимся с матерью, и адрес нехорошей квартиры тут же оказался у следователей. Сотрудники проверили её и забрали на беседу мужчину, которому на следующей неделе исполнится 51 год. Он родился в Ленинграде, не очень дисциплинированно отслужил, в конце 90-х — начале «нулевых» неоднократно привлекался за мошенничество. Побывал в колонии и в 2006-м вышел условно-досрочно, статей о педофилии в его резюме нет.



Мужчина задержан в качестве подозреваемого на двое суток.

