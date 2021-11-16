На Коллонтай ищут педофила, который заманивает в гости предложением подзаработать. Адрес назвал подросток

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о мужчине, который ищет контакта с мальчиками в Невском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, накануне в десять часов вечера в 70-й отдел полиции обратилась 39-летняя жительница Петербурга с заявлением о развратных действиях взрослого в отношении сына, которому в этом году исполнится 16 лет.

По словам подростка, в понедельник днём он разговорился с незнакомцем на Дыбенко, 16, у Правобережного рынка, тот заинтересовал его предложением подзаработать и пригласил в квартиру на улице Коллонтай, 5/1. Матери юноша признался, что там мужчина позволил себе лишнее, а потом выставил за дверь.