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На Коллонтай ищут педофила, который заманивает в гости предложением подзаработать. Адрес назвал подросток

Подросток рассказал о развратнике в многоэтажке на Коллонтай

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Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о мужчине, который ищет контакта с мальчиками в Невском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, накануне в десять часов вечера в 70-й отдел полиции обратилась 39-летняя жительница Петербурга с заявлением о развратных действиях взрослого в отношении сына, которому в этом году исполнится 16 лет.

По словам подростка, в понедельник днём он разговорился с незнакомцем на Дыбенко, 16, у Правобережного рынка, тот заинтересовал его предложением подзаработать и пригласил в квартиру на улице Коллонтай, 5/1. Матери юноша признался, что там мужчина позволил себе лишнее, а потом выставил за дверь.

Женщину попросили вернуться с сыном утром, чтобы расспросить его о приметах «работодателя». Материалы переданы в Следственный комитет, полицейские заняты изучением записей с камер наблюдения и проживающих в квартире, номер которой назвал подросток.

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