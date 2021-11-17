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Отмечали день рождения, выпили незамерзайку. СК рассказал подробности отравления жителей Казани метанолом

СК: Отравившиеся в Казани молодые люди случайно выпили незамерзайку

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СК устанавливает причины отравления 13 молодых людей метанолом в Казани. Скорее всего, это произошло по ошибке, сообщает 17 ноября пресс-служба ведомства.

Накануне пострадавшие 1999–2003 годов рождения были госпитализированы с признаками отравления метанолом. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Было возбуждено уголовное дело.

Следователи выяснили, что в ночь с 15 на 16 ноября пострадавшие в компании еще пяти человек отмечали день рождения приятеля в коттедже в поселке Салмачи. За день до этого один из них приобрел алкоголь в пятилитровой пластиковой бутыли, которую поставил в багажник каршерингового автомобиля и привез в коттедж. Рядом в этом багажнике стояла такая же бутыль с незамерзайкой, именно ее достали участники вечеринки, добавили туда ароматизаторы и употребили.

Бутыль из-под незамерзайки изъята, исследование показало наличие в ней следов метанола. Также в каршеринге нашли контрафактный алкоголь, но в нем метанол не обнаружили.

Следственный комитет РФ

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Комментарии (11)

Alex000
Ну, молодцы, чего.
Dimus
"Рядом в этом багажнике стояла такая же бутыль с незамерзайкой"- т.е., на ДР было закуплено две баклажки алкоголя?
Банин
Водка зеленого цвета со вкусом ириски
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