«В тепле и с едой». Белорусские пограничники показали, как мигранты живут в логистическом центре

Государственный пограничный комитет Белоруссии отчитался о размещении беженцев в специальном логистическом центре.
«Около 1000 человек, наиболее пострадавших от действий польских силовиков, а также женщины и дети, впервые за последние 9 суток переночевали в относительно приемлемых условиях — в транспортно-логистическом центре недалеко от границы», — сообщается 17 ноября в заявлении ведомства.
В тепле и с едой: беженцев продолжают размещать в отапливаемых помещениях— Госпогранкомитет Беларуси 🇧🇾 (@GpkGovBY) November 17, 2021
Около 2 тысяч беженцев продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы.
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Пограничники отмечают, что у мигрантов есть возможность провести ночь «в тепле и с едой». Белорусская сторона рассказала, что обеспечивает беженцев также теплыми вещами и средствами гигиены.
Около 2 тысяч человек продолжают находиться около белорусско-польской границы.
Польский министр обороны сегодня, 17 ноября, рассказал, что мигранты не прекращают попыток прорваться на территорию ЕС.