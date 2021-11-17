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«В тепле и с едой». Белорусские пограничники показали, как мигранты живут в логистическом центре

Белорусские пограничники показали, как живут мигранты в логистическом центре

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Государственный пограничный комитет Белоруссии отчитался о размещении беженцев в специальном логистическом центре.

«Около 1000 человек, наиболее пострадавших от действий польских силовиков, а также женщины и дети, впервые за последние 9 суток переночевали в относительно приемлемых условиях — в транспортно-логистическом центре недалеко от границы», — сообщается 17 ноября в заявлении ведомства.

Пограничники отмечают, что у мигрантов есть возможность провести ночь «в тепле и с едой». Белорусская сторона рассказала, что обеспечивает беженцев также теплыми вещами и средствами гигиены.

Около 2 тысяч человек продолжают находиться около белорусско-польской границы.

Польский министр обороны сегодня, 17 ноября, рассказал, что мигранты не прекращают попыток прорваться на территорию ЕС.

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Комментарии (25)

Иван Финкман
Свободолюбивый народ Ирака перешёл Иракско-белорусскую границу чтобы посмотреть своими главами на гримасы буржуазного образа жизни в Германии, но застрял на белорусско-полькой границе.
Граница на замке и польские пограничники показывают им гримасы буржуазного образа жизни из-за колючей проволоки.
Большой друг Российской Федерации товарищ Лукашенко оказывает всемерную помощь и поддержку братскому народу Ирака и по многочисленным просьбам иракских туристов показал им свой логистический центр. Непоколебимая вера в светлое будущее отозвалась в сердцах иракцев.
RemyMartin
Их к границе как на работу возят?
Если они в логистических центрах, то кто же тогда границу штурмует при полном бездействии белорусских пограничников.
260671581
Хорошо, что у Белоруссии есть средства чтобы содержать обеспеченных туристов приехавших в Белоруссию, чтобы полюбоваться красотами Минска и посетить музеи.
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