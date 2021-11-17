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В Сети появилось видео, на котором пятиклассницу сносит легковая на Гражданке

«Лада», сбивающая школьницу на улице Бутлерова в Петербурге, попала в объектив видеорегистратора.

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В соцсетях 17 ноября появились кадры ДТП с участием школьницы на улице Бутлерова в Петербурге. На них пятиклассница сломя голову бежит по «зебре» на красный сигнал светофора. До тротуара девочке остается каких-то два шага, в этот момент ее сбивает ВАЗ-2114. После удара машина останавливается, из нее выходит мужчина и направляется к пострадавшей, чтобы помочь.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

Как ранее писала «Фонтанка», авария произошла накануне около пяти вечера в районе дома 8 по улице Бутлерова. За рулем был 39-летний житель Петербурга. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Комментарии (2)

264705921
вроде на красный перебегала
Litl_m
Бедный водитель, а бестолковые родители до такого возраста не смогли научить ребенка правильно переходить ПП. Девочке, конечно же, здоровья.
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