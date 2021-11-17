В Сети появилось видео, на котором пятиклассницу сносит легковая на Гражданке

В соцсетях 17 ноября появились кадры ДТП с участием школьницы на улице Бутлерова в Петербурге. На них пятиклассница сломя голову бежит по «зебре» на красный сигнал светофора. До тротуара девочке остается каких-то два шага, в этот момент ее сбивает ВАЗ-2114. После удара машина останавливается, из нее выходит мужчина и направляется к пострадавшей, чтобы помочь.
Как ранее писала «Фонтанка», авария произошла накануне около пяти вечера в районе дома 8 по улице Бутлерова. За рулем был 39-летний житель Петербурга. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.