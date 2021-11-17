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Пятиклассницу, спешащую домой, сбили «Жигули» на Гражданке

11-летняя девочка пострадала в ДТП на улице Бутлерова

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Врачи больницы имени Раухфуса спасают школьницу, которая попала под колеса машины в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября, авария произошла накануне около пяти вечера в районе дома 8 по улице Бутлерова. По предварительной информации, старенькие «Жигули», за рулем которых был 39-летний житель Петербурга, начали движение на зеленый. В этот момент пятиклассница, бежавшая из лицея, где она учится, домой, решила пересечь пешеходный переход на уже загоревшийся красный. И оказалась под колесами.

В тяжелом состоянии девочку госпитализировали.

Водитель легковушки в 2021 году за нарушение ПДД не привлекался.

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Комментарии (7)

RemyMartin
Редиска, который теперь не здесь, это на твоей совести.
houspi
Потом дети вырастают, покупают автомобили и, по многолетней привычке, ездят также как и ходят - не глядя и не думая.
Alex000
Полно, да. Берут детей за руку - и идут с ними на красный.
Что эти дети потом делать будут? Правильно, попадать под автомобили.
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