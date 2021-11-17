Пятиклассницу, спешащую домой, сбили «Жигули» на Гражданке

Врачи больницы имени Раухфуса спасают школьницу, которая попала под колеса машины в Калининском районе Петербурга.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября, авария произошла накануне около пяти вечера в районе дома 8 по улице Бутлерова. По предварительной информации, старенькие «Жигули», за рулем которых был 39-летний житель Петербурга, начали движение на зеленый. В этот момент пятиклассница, бежавшая из лицея, где она учится, домой, решила пересечь пешеходный переход на уже загоревшийся красный. И оказалась под колесами.
В тяжелом состоянии девочку госпитализировали.
Водитель легковушки в 2021 году за нарушение ПДД не привлекался.