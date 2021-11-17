У ЖК «Граффити» появится школа, а не очередной дом. В Смольном успокоили горожан и назвали сроки выдачи разрешения на строительство

Как объяснили 17 ноября в комстрое, согласно утвержденному проекту планировки территории, участок предназначен для размещения объекта начального и среднего образования. Выданный в июне 2021 года градплан участка предусматривает строительство школы не менее чем на 975 мест. Речь идет об участке северо-восточнее пересечения проспекта Королева и улицы Шаврова, рядом с ЖК «Граффити».



«По информации застройщика, в настоящее время осуществляется переоформление исходно-разрешительной документации, также будет выполнена необходимая корректировка проекта с получением положительного заключения экспертизы. Планируемый срок получения разрешения на строительство и начала строительно-монтажных работ — до конца 2021 года», — добавили в комитете.



Беспокойство жителей вызвал вид разрешенного использования участка, указанный на публичной кадастровой карте — для размещения жилого дома, а также то, что несколько дней назад рабочие демонтировали информационный баннер, который утверждал, что на участке будет построена школа. Вариант развития событий со строительством дома вместо школы горожане активно обсуждали в локальных пабликах во «ВКонтакте».



В свою очередь, в администрации Приморского района редакции подтвердили информацию комитета по строительству о размещении школы и уточнили, что в настоящее время идет оформление строительной документации, а разрешение на строительство компания может получить уже до конца ноября.



В день знаний в Приморском районе открылись сразу четыре новых школы. Всего в районе расположено 60 школ, из-за большого количества новостроек некоторые из них переполнены. Чтобы отправить ребенка в первый класс ближе к дому, родители выстаивают очереди в МФЦ.

