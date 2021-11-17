В Петербурге задержали автофокусников. Их машины исчезали по щелчку для обогащения

Полиция совместно с сотрудниками ФСБ при поддержке СОБРа задержала в Петербурге предполагаемых участников преступной группы, занимающихся мошенничеством в сфере автострахования. Шестеро мужчин и женщин якобы на протяжении длительного времени угоняли дорогие машины в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, а потом писали заявления о краже, чтобы получить положенные выплаты. За границей автомобили продавались. Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, среди задержанных есть как покупатели-пострадавшие, так и страховщики.



Оперативники установили, что в марте 2019 года собственник Maserati Levante, купленного за 5,5 млн рублей, обратился в «Ренессанс Страхование» после инсценировки угона. Однако деньги ему так и не удалось получить, так как служба безопасности компании заподозрила подвох. К слову, силовики 16 ноября задержали как покупателя Maserati, так и страховщицу, которая, по всей видимости, была в сговоре с автовладельцем. «Друзья, с кем давно не виделись, есть повод встретиться. Пишите ваши заявки на любые виды страхования, все подготовлю в лучшем виде и привезу», — написано на ее странице «ВКонтакте».



Той же весной в «Альфа Страхование» обратился другой мужчина по поводу угона Toyota Land Cruiser стоимостью более 5 млн рублей. И в этот раз обманщикам наживиться не удалось. Неудача настигла мошенников и в «Согласии», и в «Ингосстрахе». По всем эпизодам были возбуждены уголовные дела.

