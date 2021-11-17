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В Смоленке ищут вторую сумку с частями тела 66-летнего мужчины, в убийстве которого сознался сын

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение в убийстве отца 35-летнему петербуржцу. Следы преступления он пытался скрыть электролобзиком и водой.

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Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 17 ноября, следствие продолжает устанавливать все детали произошедшего. Также устанавливается местонахождение других частей тела убитого 66-летнего Александра Генералова.

По версии следствия, 13 ноября мужчина пришел в квартиру дома 1 по Новосмоленской набережной, где у него случился конфликт с сыном из-за квартирного вопроса. Там 35-летний мужчина выстрелил в голову отцу из охотничьего ружья. На оружие, по данным «Фонтанки», у него было разрешение.

После этого, по данным СК, сын приобрел в магазине две тележки и две хозяйственные сумки, в которые сложил расчлененные электролобзиком части тела отца и выбросил их в реку.

Одну из сумок, как писала «Фонтанка», накануне около двух дня нашли рабочие, которые укрепляли набережную в районе дома 30 по улице Кораблестроителей. В ней сотрудники полиции и СК нашли верхнюю часть тела убитого мужчины.

Подробно о трагедии на Васильевском острове читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Serg_I
Господи, сколько же у нас ВСЕГО в реках и каналах отложилось, ведь не всегда находят останки...
Да, "квартирный вопрос" немало людей погубил, а не просто попортил, то ли ещё предстоит...
Wert
Хм, электролобзик? Грамотно, брызг не будет. Но, не у всех есть этот электролобзик.
laertskyy
Расчленинград
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