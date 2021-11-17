Минздрав будет вносить людей с медотводами от вакцинации против ковида в специальный реестр

Россиян, которые имеют противопоказания к прививке от коронавируса, будут вносить в специальную базу. Об этом 17 ноября сообщают «Ведомости» со ссылкой на приказ Минздрава, утверждающий новую форму сертификата о вакцинации против COVID-19, наличии медотвода или перенесённой болезни.



По данным издания, людям с медотводами QR-коды выдаваться не будут, они получат сертификаты с указанием противопоказания и срока действия документа, индивидуального для каждого пациента.

