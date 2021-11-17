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Минздрав будет вносить людей с медотводами от вакцинации против ковида в специальный реестр

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Россиян, которые имеют противопоказания к прививке от коронавируса, будут вносить в специальную базу. Об этом 17 ноября сообщают «Ведомости» со ссылкой на приказ Минздрава, утверждающий новую форму сертификата о вакцинации против COVID-19, наличии медотвода или перенесённой болезни.

По данным издания, людям с медотводами QR-коды выдаваться не будут, они получат сертификаты с указанием противопоказания и срока действия документа, индивидуального для каждого пациента.

Опрошенные газетой эксперты заявили, что точный подсчет количества граждан с медотводами затруднен. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что противопоказания к прививке могут иметь более 10 % взрослого населения страны. При этом эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов называет цифры в 2–3 %.

Противопоказания к прививке бывают постоянными и временными. К постоянным относятся тяжелые реакции и температура выше 40 градусов после первого укола.

О том, какие нововведения предполагает приказ Минздрава, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (11)

/me
Если отдельный реестр ваяют, то, похоже, что курокоды навсегда
ProstoZloy
Я так думаю, что, с учетом оперативности работы бригад скорой помощи, тем, у кого температура после инъекции перевалит за 40 градусов, никаких сертификатов уже не потребуется. Зато дефицит бюджета ПФР несколько сократится
266171856
«Архитекторы новой реальности» рассчитывают на молчаливое согласие и незнание гражданами своих прав. QR- коды и ущемление в правах граждан вне закона. Нарушение равенства прав граждан» – преступление, ст. 136 УК.
«Нарушения неприкосновенности частной жизни», ст. 137 УК, «Нарушения права на свободу совести», ст.148 УК, «Нарушения врачебной тайны», закон № 323-ФЗ,
«Унижения человеческого достоинства», ст. 282 УК.
«Незаконный оборот специальных технических средств»– ст. 138.1 УК.
«Превышение должностных полномочий», ст. 286 УК, «Самоуправство» ст. 330 УК.
Противоречие закону № 323-ФЗ, 2011, ст. 19, 23, 24, 27, 55 Конституции России.
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