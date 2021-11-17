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Как в Крыму. В Минвостокразвития рассказали, каким будет новый город Спутник

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Новый город Спутник на Дальнем Востоке составит конкуренцию Крыму и Сочи. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Это новое жилье, новое городское пространство найдет покупателя среди не только жителей Владивостока, но и других россиян. Думаю, будет здоровая конкуренция с Крымом и Сочи. Там «давление» туристов, спрос на жилье и цены такие, что Приморский край отберет часть туристического потока и покупателей недвижимости на черноморском побережье», — цитирует министра 17 ноября РИА Новости.

Чекунков уверен, что благодаря Спутнику Приморье сможет стать «туристической Меккой».

По его словам, при строительстве города приоритет будет отдан российским архитекторам, урбанистам и компаниям, но участие в нем примут и иностранцы.

Соглашение о создании нового города Спутник недалеко от Владивостока было подписано на ВЭФ-2021 между министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород». Его площадь будет превышать тысячу гектаров.

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