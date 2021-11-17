Как в Крыму. В Минвостокразвития рассказали, каким будет новый город Спутник

Новый город Спутник на Дальнем Востоке составит конкуренцию Крыму и Сочи. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«Это новое жилье, новое городское пространство найдет покупателя среди не только жителей Владивостока, но и других россиян. Думаю, будет здоровая конкуренция с Крымом и Сочи. Там «давление» туристов, спрос на жилье и цены такие, что Приморский край отберет часть туристического потока и покупателей недвижимости на черноморском побережье», — цитирует министра 17 ноября РИА Новости.
Чекунков уверен, что благодаря Спутнику Приморье сможет стать «туристической Меккой».
По его словам, при строительстве города приоритет будет отдан российским архитекторам, урбанистам и компаниям, но участие в нем примут и иностранцы.