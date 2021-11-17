Россиянин заявил, что 20 лет находился в рабстве в Казахстане

В Казахстане из трудового рабства освободили 44-летнего гражданина России. Об этом 17 ноября пишет «Интерфакс» со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области.



«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими в одной из зимовок Шетского района установлен 44-летний мужчина — гражданин Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя», — заявил собеседник агентства.



Вероятного «рабовладельца» задержали. Начато досудебное расследование по статье 126 («Незаконное лишение свободы») Уголовного кодекса.

