FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
72.56р82.52р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Россиянин заявил, что 20 лет находился в рабстве в Казахстане

3
Печать

В Казахстане из трудового рабства освободили 44-летнего гражданина России. Об этом 17 ноября пишет «Интерфакс» со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими в одной из зимовок Шетского района установлен 44-летний мужчина — гражданин Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя», — заявил собеседник агентства.

Вероятного «рабовладельца» задержали. Начато досудебное расследование по статье 126 («Незаконное лишение свободы») Уголовного кодекса.

Как сообщает РИА Новости, о пленнике полицейские узнали из видео, которое появилось в соцсетях. На нем мужчина говорит, что является уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области и уже 20 лет находится в неволе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

so4i&ieltor
20 лет назад им было 24. одногодка в рабство пленил? мутная история, если честно
Эд Хэммет
Как вы назовёте лодку, так она и поплывёт. Угораздило же человека родиться в деревне с таким названием, вот и получите судьбу. Как то в Ивановской области побывал в деревне Хреново. Правда, ударение в этом слове на букву е, а жизнь там с ударением на букву о.
265984735
Съездил на заработки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний