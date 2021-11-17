Гинцбург рассказал, какой вакциной лучше всего прививаться переболевшим COVID-19

Выбор вакцины для прививки после перенесенного коронавируса зависит от возраста пациента. Об этом рассказал глава Центра
Он отметил, что, по рекомендации Минздрава, людям старше 60 лет лучше привиться «Спутником V», а тем, кто младше, — «Спутником Лайт», пишет 17 ноября РИА Новости.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинироваться от коронавируса рекомендуется спустя полгода после перенесенного заболевания.
«Фонтанка» писала, что теперь QR-код вакцинированного аннулируется, если человек после прививки всё-таки заболел COVID-19. Взамен ему, когда он поправит здоровье, положен новый — как переболевшему. Подробнее о новой форме сертификата о вакцинации читайте здесь.