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Гинцбург рассказал, какой вакциной лучше всего прививаться переболевшим COVID-19

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Выбор вакцины для прививки после перенесенного коронавируса зависит от возраста пациента. Об этом рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что, по рекомендации Минздрава, людям старше 60 лет лучше привиться «Спутником V», а тем, кто младше, — «Спутником Лайт», пишет 17 ноября РИА Новости.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинироваться от коронавируса рекомендуется спустя полгода после перенесенного заболевания.

«Фонтанка» писала, что теперь QR-код вакцинированного аннулируется, если человек после прививки всё-таки заболел COVID-19. Взамен ему, когда он поправит здоровье, положен новый — как переболевшему. Подробнее о новой форме сертификата о вакцинации читайте здесь.

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Комментарии (10)

ruscredo
Гинцбург, всех денег не заработаешь, угомонись уже.
262224921
Тошнит уже от одной фамилии.
Не делала и делать не буду никакую прививку.
michailPotapov
верю гинзбуру такое одухотворенное лицо у него
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