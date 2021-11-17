В России отмечен резкий рост экспорта товаров скрытых категорий в страны НАТО

Резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т. д. ) в ряд государств блока НАТО замечен в официальной таможенной статистике России.



В первую десятку импортеров такой продукции из России за январь — сентябрь 2021 года вошли Алжир (первое место), США (второе место), Чехия (третье место), Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды (с 7-го по 10-е места), пишет 17 ноября РБК.



Крупнейшим покупателем второй год подряд является Алжир, которому в основном поставляются авиационная техника и вооружения, следует из данных ФТС. В первую десятку стабильно входят и Китай с Индией.



Издание отмечает, что по сравнению с девятью месяцами 2020 года SSSS-экспорт в США вырос с $706 млн примерно до $841 млн, в Чехию — с $102 млн до $706 млн, в Германию — с $173 млн до $302 млн, в Нидерланды — с $53 млн до $222 млн.