В России отмечен резкий рост экспорта товаров скрытых категорий в страны НАТО

Резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и
В первую десятку импортеров такой продукции из России за январь — сентябрь 2021 года вошли Алжир (первое место), США (второе место), Чехия (третье место), Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды (с 7-го по 10-е места), пишет 17 ноября РБК.
Крупнейшим покупателем второй год подряд является Алжир, которому в основном поставляются авиационная техника и вооружения, следует из данных ФТС. В первую десятку стабильно входят и Китай с Индией.
Издание отмечает, что по сравнению с девятью месяцами 2020 года SSSS-экспорт в США вырос с $706 млн примерно до $841 млн, в Чехию — с $102 млн до $706 млн, в Германию — с $173 млн до $302 млн, в Нидерланды — с $53 млн до $222 млн.
Рост может быть отчасти техническим, связанным с ремонтом российских самолетов за рубежом, добавляет РБК. Так, представитель Чешского управления статистики (CZSO) пояснил, что временный вывоз авиатехники из России на ремонт в Чехию и ввоз обратно не учитываются во внешнеторговой статистике, а отражаются в балансе услуг.
Аналогичный временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды.