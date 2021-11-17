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В России отмечен резкий рост экспорта товаров скрытых категорий в страны НАТО

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Резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т. д.) в ряд государств блока НАТО замечен в официальной таможенной статистике России.

В первую десятку импортеров такой продукции из России за январь — сентябрь 2021 года вошли Алжир (первое место), США (второе место), Чехия (третье место), Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды (с 7-го по 10-е места), пишет 17 ноября РБК.

Крупнейшим покупателем второй год подряд является Алжир, которому в основном поставляются авиационная техника и вооружения, следует из данных ФТС. В первую десятку стабильно входят и Китай с Индией.

Издание отмечает, что по сравнению с девятью месяцами 2020 года SSSS-экспорт в США вырос с $706 млн примерно до $841 млн, в Чехию — с $102 млн до $706 млн, в Германию — с $173 млн до $302 млн, в Нидерланды — с $53 млн до $222 млн.

Рост может быть отчасти техническим, связанным с ремонтом российских самолетов за рубежом, добавляет РБК. Так, представитель Чешского управления статистики (CZSO) пояснил, что временный вывоз авиатехники из России на ремонт в Чехию и ввоз обратно не учитываются во внешнеторговой статистике, а отражаются в балансе услуг.

Аналогичный временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды.

Экспорт, закодированный в статистике ФТС как SSSS, включает в себя в основном поставки оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД), самолетов и вертолетов — причем как военных, так и гражданских (группа 88), ядерных материалов (некоторые товарные позиции группы 28). На основе этих данных невозможно точно определить, сколько Россия отправляет за рубеж вооружений или ядерного топлива.

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Комментарии (7)

Редиcка
Если в эту категорию входят ядерные материалы, то что тут удивительного. После одного известного отравления мы все узнали, что почти весь полоний производится в России.
4u6uc
я чёт не понял, мы сча войну сами спонсируем?
265055770
Что мы Германии и Нидерландам продаем? Танки или самолеты?
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