Уголовный розыск Петербурга задержал подозреваемого в убийстве 66-летнего Александра Генералова, чьи останки нашли в сумке в Смоленке

По предварительной информации, дочь погибшего, с которой он проживал в квартире в Выборгском районе Петербурга, сообщила, что, уходя 13 ноября из дома, мужчина упомянул, что собирается заехать к сыну в квартиру на Новосмоленской набережной, 1. Когда к утру 14 ноября отец не вернулся, она пошла в полицию. К поискам также подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», которые разместили в социальных сетях ориентировку.

Как стало известно «Фонтанке», мужчина попал под подозрение после обнаружения части тела отца в сумке в Смоленке и уточнения обстоятельств пропажи 66-летнего Генералова.

Сын пропавшего подтвердил, что отец к нему заезжал, но потом якобы сказал, что отправляется в поездку. Телефон пропавшего был вне зоны действия сети.



После того как рабочие нашли сумку с останками, а в ней паспорт пропавшего, сотрудники полиции и СК осмотрели квартиру на Новосмоленской набережной, а также подняли записи с уличных камер видеонаблюдения. На них, по предварительной информации, они увидели, что в три часа ночи 14 ноября некий мужчина везет от дома № 1 тележку на колесиках, схожую с той, к которой была привязана сумка с останками.



Сложив в голове картину возможного преступления, следствие и полиция очень хотели послушать, что скажет сын погибшего. После того как мужчину нашли, он, по предварительным данным, почти сразу стал давать признательные показания.

