«Западные страны запретили им выходить из домов». В Крыму допустили ужесточение ограничений для непривитых

Власти Крыма допустили ужесточение ограничений для непривитых. Об этом 16 ноября говорится в телеграм-канале главы республики Сергея Аксенова.



«По части демократии нам часто приводят в пример западные страны, однако уже сейчас многие из них запретили непривитым гражданам выходить из своих домов. На территории нашей страны такие меры до сих пор приняты не были, однако в случае негативного развития ситуации может быть все, что угодно», — отметил Аксенов.



По его словам, в Крыму план вакцинации от коронавируса выполнен на 63%. На полуострове есть более 130 тысяч доз «Спутника V», а вот «Спутник Лайт» — в дефиците, как и в ряде других регионов.

