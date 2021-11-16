FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
72.56р82.52р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

«Западные страны запретили им выходить из домов». В Крыму допустили ужесточение ограничений для непривитых

5
Печать

Власти Крыма допустили ужесточение ограничений для непривитых. Об этом 16 ноября говорится в телеграм-канале главы республики Сергея Аксенова.

«По части демократии нам часто приводят в пример западные страны, однако уже сейчас многие из них запретили непривитым гражданам выходить из своих домов. На территории нашей страны такие меры до сих пор приняты не были, однако в случае негативного развития ситуации может быть все, что угодно», — отметил Аксенов.

По его словам, в Крыму план вакцинации от коронавируса выполнен на 63%. На полуострове есть более 130 тысяч доз «Спутника V», а вот «Спутник Лайт» — в дефиците, как и в ряде других регионов.

Ранее сообщалось, что в Крыму отменили требование ПЦР-тестов при заселении в гостиницы и отели для привитых или переболевших гостей.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

266663811
почитайте про "чумной" бунт в Севастополе в 1830 году. В 1828г. там карантин ввели, город поделили, выставили солдат между районами, оцепили город. народ бухтел, людей наказывали. через 2 года поднялся бунт, губернатора убили, карантин и "чума" закончились
Чтобвыбылиздоровы
А вот была в древнем Риме такая форма протеста - плебс собирал вещи и уходил из городов нахрен. Дня на три-четыре. Патриции два дня терпели, что им никто ничего не приносит, а потом - ни фруктов, ни вина, ни хрена. В итоге народ добивался того, чего хотел.
В случае России нужно уходить на месяц, конечно. Но если соберемся...
Paul3390
Это всё конечно здорово, но - как же соотносится с конституцией? Очевидно - никак.. В принципе - если родной гарант считает что ситуация чрезвычайная - он может объявить ЧП. И вот тогда - вполне по закону ограничивать что посчитает нужным. Но ЧП - это форс-мажор по определению, а значит - гаранту придётся взять на себя и все последствия. В том числе - финансовые. А брать на себя ответственность он ой как не любит, и уж тем более - что-то отстёгивать народу. Посему - лучше пойдём на вопиющие нарушения основного закона, чем с народом копеечкой поделимся..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний