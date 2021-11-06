В Крыму привитых и переболевших будут заселять в отели без ПЦР-тестов

«Согласно указу, с 8 ноября 2021 года осуществление приема и размещения лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях возможно при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации, либо о перенесенном заболевании COVID-19, или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении.

Власти Крыма отменили требование ПЦР-тестов при заселении в гостиницы и отели для привитых или переболевших гостей. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов, сообщает 6 ноября пресс-служба правительства республики.

Людям с противопоказаниями к прививке при заселении необходимо предоставить документ о медотводе и отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа.



Ранее сообщалось, что в Крыму не будут продлевать режим нерабочих дней.

