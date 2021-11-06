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В Крыму привитых и переболевших будут заселять в отели без ПЦР-тестов

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Власти Крыма отменили требование ПЦР-тестов при заселении в гостиницы и отели для привитых или переболевших гостей. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов, сообщает 6 ноября пресс-служба правительства республики.

«Согласно указу, с 8 ноября 2021 года осуществление приема и размещения лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях возможно при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации, либо о перенесенном заболевании COVID-19, или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении.

Людям с противопоказаниями к прививке при заселении необходимо предоставить документ о медотводе и отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа.

Ранее сообщалось, что в Крыму не будут продлевать режим нерабочих дней.

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Комментарии (5)

266590929
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данны.й момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Mikkä Karhunen
кому нужен этот Крым с его бешенными ценами,по моему и патриотизм Крым наш уже прошел
266094585
Просто смешно) Крым топай в опу со своими заряженными ценами и отстойным сервисом.
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