В Минздраве обсуждают изменение срока действия QR-кодов у переболевших

Полгода действия QR-кода у переболевших коронавирусом могут превратиться в год. Такую идею обсуждают внутри российского Минздрава, сообщил источник РИА Новости в ведомстве.
«В настоящее время Минздрав на экспертном уровне ведет активное обсуждение вопроса продолжительности действия ковид-сертификатов, — сказал собеседник агентства 16 ноября. — В то же время анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. В этой связи эксперты ведомства обсуждают вопрос изменения заболевания с шести месяцев до года».
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