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В Минздраве обсуждают изменение срока действия QR-кодов у переболевших

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Полгода действия QR-кода у переболевших коронавирусом могут превратиться в год. Такую идею обсуждают внутри российского Минздрава, сообщил источник РИА Новости в ведомстве.

«В настоящее время Минздрав на экспертном уровне ведет активное обсуждение вопроса продолжительности действия ковид-сертификатов, — сказал собеседник агентства 16 ноября. — В то же время анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. В этой связи эксперты ведомства обсуждают вопрос изменения заболевания с шести месяцев до года».

Кому и за что могут аннулировать QR-коды и разрешат не проходить самоизоляцию — читайте в обзоре «Фонтанки».

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Комментарии (11)

ProstoZloy
А герой-почвовед бухтел, что его жижа "эффективнее" естественного иммунитета. И чему его только учили, если он не знает даже основ иммунологии?
Strelets 77
Всегда было очевидно, что повторно болеют редко, и высокий титр антител держится долго, уж явно не полгода.
footballer13
То есть выгоднее не прививаться, а таки переболеть, ок.
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