В Перми бывший росгвардеец получил 13 лет колонии за изнасилование мальчика, который защищал маму

Пермский гарнизонный военный суд повторно рассмотрел дело экс-сотрудника Росгвардии, обвиняемого в незаконном проникновении в жилье, изнасиловании 11-летнего мальчика и покушении на изнасилование его матери-инвалида.



Адвокат потерпевших Анастасия Шардакова подтвердила ТАСС, что бывшего росгвардейца приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 20 тысяч рублей и лишили воинского звания лейтенанта.



Инцидент произошел в сентябре 2020 года. Сотрудник Росгвардии вломился в дом и попытался изнасиловать женщину-инвалида. На ее крики выбежал 11-летний сын, который заступился за маму. Тогда мужчина надругался над ребенком и сбежал.

