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В Перми бывший росгвардеец получил 13 лет колонии за изнасилование мальчика, который защищал маму

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Пермский гарнизонный военный суд повторно рассмотрел дело экс-сотрудника Росгвардии, обвиняемого в незаконном проникновении в жилье, изнасиловании 11-летнего мальчика и покушении на изнасилование его матери-инвалида.

Адвокат потерпевших Анастасия Шардакова подтвердила ТАСС, что бывшего росгвардейца приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 20 тысяч рублей и лишили воинского звания лейтенанта.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года. Сотрудник Росгвардии вломился в дом и попытался изнасиловать женщину-инвалида. На ее крики выбежал 11-летний сын, который заступился за маму. Тогда мужчина надругался над ребенком и сбежал.

В апреле 2021-го суд приговорил его к 14 годам колонии, но в августе дело направили на новое рассмотрение в связи с процедурными нарушениями.

Ранее в Петербурге осудили бывших сотрудников Росгвардии, которые вымогали у людей деньги, угрожая привлечь за несуществующее наркотическое опьянение.

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Комментарии (3)

Brevnault
Лишили воинского звания лейтенанта. Жестоко. Так бы отсидел и вышел майором.
Владислав М
Ну и контингент в Росгвардию набирают, да ещё офицерские погоны дают! Ужас! Кто у них там главный, Золотов?
читатель№1
этот росгвардеец - конченый социопат. по УК РСФСР его бы расстреляли и дело с концом. Но к 40-ка годам он выйдет на свободу. "Это же человек, он может исправиться" - скажут в Совете Европы, благодаря которому в России убрали ВМН. Не исправится, нравственную черту такой перешел без возврата. Думаю, в анамнезе у него на ПЖ точно
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