Академик РАН: Люди с ожирением умирают от коронавируса на 45% чаще других

Пациенты с ожирением, заболевшие коронавирусом, в период болезни умирают на 45% чаще тех, у кого нет лишнего веса. Об этом, как пишет ТАСС, во вторник, 16 ноября, на конгрессе «Человек и лекарство. Урал — 2021» сообщил академик РАН Виктор Малеев.



По его словам, риск госпитализации пациентов с лишним весом также возрастает на 115%, а в стационарах они на 70% чаще попадают в реанимацию. «При индексе массы тела от 30 до 40 смертность в возрастной группе 35–45 лет возрастает в шесть раз, в возрастной группе 25–30 лет смертность в 12 раз выше, чем у людей без ожирения», — цитирует агентство академика.

