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Академик РАН: Люди с ожирением умирают от коронавируса на 45% чаще других

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Пациенты с ожирением, заболевшие коронавирусом, в период болезни умирают на 45% чаще тех, у кого нет лишнего веса. Об этом, как пишет ТАСС, во вторник, 16 ноября, на конгрессе «Человек и лекарство. Урал — 2021» сообщил академик РАН Виктор Малеев.

По его словам, риск госпитализации пациентов с лишним весом также возрастает на 115%, а в стационарах они на 70% чаще попадают в реанимацию. «При индексе массы тела от 30 до 40 смертность в возрастной группе 35–45 лет возрастает в шесть раз, в возрастной группе 25–30 лет смертность в 12 раз выше, чем у людей без ожирения», — цитирует агентство академика.

Конгресс «Человек и лекарство. Урал — 2021» проводит Тюменский медицинский госуниверситет (ТюмГМУ). В этом году он проходит с 16 по 18 ноября и транслируется онлайн.

Ранее, как писала «Фонтанка», в Совете Федерации поддержали «амнистию» россиян с поддельными QR-кодами, если они сделают прививку.

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Комментарии (2)

Avs7153
Более того, все люди, родившиеся до 1900 года и употреблявшие в пищу огурцы - умерли! Скажем НЕТ огурцам!
07A
Т.е. с возрастом вред от лишнего веса уменьшается? Пойду поем.
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